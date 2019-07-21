В Петербурге из-за неисправности произошла задержка "Сапсанов"

Высокоскоростные поезда "Сапсан", следующие из Петербурга в московском направлении, отправляются с задержкой. Также сбой произошел в расписании электричек и поездов дальнего следования, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

По данным ОЖД, причиной стала техническая неисправность на грузовой станции "Сортировочная" на границе Фрунзенского и Невского районов Петербурга.

Сейчас сообщается о задержках трех скоростных поездов "Сапсан", двигающихся в московском направлении. Опоздание составляет не более десяти минут.

Задержка электричек и поездов дальнего следования больше - от десяти минут до часа.

В ОЖД отмечают, что в данный момент железнодорожники устраняют последствия сбоя и предпринимают все усилия для восстановления графика движения поездов.