В Петербурге трое взрослых изрезали ножом школьника ради телефона

В петербургскую больницу№19 госпитализирован 16-летний школьник с ножевыми ранениями. На подростка в центре города напали двое мужчин и женщина, их целью был мобильный телефон школьника.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, пострадавший восьмиклассник находится в тяжелом состоянии.

Нападение произошло возле дома №69 по улице Садовой.

Сразу после получения телефонограммы из больницы, полицейские стали искать нападавших. Подозреваемых оперативно задержали. Сейчас двое мужчин и одна женщина дают показания. Известно, что все трое нигде не работают, а один из мужчин ранее имел неоднократные конфликты с законом.