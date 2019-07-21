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21.07.2019 22:34
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Трамвай без проводов

В Санкт-Петербурге появится транспорт на водородном топливе
Текст: Ольга Штраус ("Российская газета", Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 158(7916)
Петербургский Горэлектротранс совместно с учеными филиала "ЦНИИ СЭТ" "Крыловский государственный научный центр" реализуют проект по созданию действующего макета трамвая на водородных топливных элементах.
Ожидается, что ходовые испытания макет трамвая, оснащенный новой системой генерации электроэнергии, пройдет уже в сентябре. Фото: Анатолий Медведь Ожидается, что ходовые испытания макет трамвая, оснащенный новой системой генерации электроэнергии, пройдет уже в сентябре. Фото: Анатолий Медведь
Ожидается, что ходовые испытания макет трамвая, оснащенный новой системой генерации электроэнергии, пройдет уже в сентябре. Фото: Анатолий Медведь

К терминам ученые относятся строго и требуют называть новую разработку не иначе как "действующий макет" или "испытательная платформа", хотя никакой трамвайной платформы в привычном обывателю смысле здесь не увидишь: перед нами самый обыкновенный с виду трамвай ЛМ-68М. Необычна в нем только начинка: он оснащен энергоустановкой на топливных водородных элементах. Поэтому никаких проводов новой модели не потребуется.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Разработками водородных двигателей для судоходства петербургские ученые из "ЦНИИ СЭТ" занимаются давно, но внедрение их изобретений в области наземного городского транспорта осуществляется впервые. Строительство испытательной платформы для водородных топливных элементов на базе трамвая происходит в производственном депо трамвайного парка N 1. Предполагается, что уже с сентябре действующий макет трамвая, оснащенный новой системой генерации электроэнергии, пройдет ходовые испытания на петербургских маршрутах.

Идею проекта поддержал временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, которому представили перспективы водородной энергетики на выставке инновационных технологий на региональной инновационной площадке Октябрьской железной дороги.

В основу проекта заложены собственные инженерно-конструкторские разработки петербургских инженеров. Аналогов "водородному трамваю" в России нет. Главная его отличительная особенность - он будет ездить без использования токоприемника, то есть независимо от контактной сети. Выработку электроэнергии будет осуществлять электрохимический генератор (ЭХГ) с использованием водорода, необходимый запас которого хранится в баллонах на борту макета, и окружающего воздуха.

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Применение энергоустановок подобного типа позволит отказаться от строительства дорогостоящей контактной сети и тяговых подстанций. При этом надежность и безопасность этого транспорта, а также его экологичность и экономичность весьма высоки. Ведь при реакции водорода и кислорода генерируется электроэнергия, а также выделяется тепло и дистиллированная вода.

После демонстрационных испытаний "трамвая ЭУТЭ", которые состоятся в сентябре, планируется перейти к более масштабному проекту по созданию опытного образца, предназначенного для серийного строительства. Когда именно это произойдет, говорить пока рано. Прогнозы можно будет делать только после ходовых испытаний. Как показывает мировая практика, от создания опытного образца до запуска проходит обычно 4-5 лет.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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