Видео: В Петербурге волонтеры спасли кошку из шестиметровой шахты

В Петербурге волонтеры движения "Кошкиспас" вызволили серую кошку, которая упала в шестиметровую вентиляционную шахту в многоэтажке на Сиреневом бульваре.

Как сообщают сами волонтеры, о кошке им рассказали местные жители. Оценив обстановку, активисты поняли, что спускаться внутрь слишком опасно, сама кошка не могла подняться по отвесным стенам.

В итоге было принято решение опустить на дно ведро с кормом. Кошка вначале жадно ела и упорно не понимала, что от нее требуется. Наконец волонтеры смогли уговорить животное залезть в ведро и по веревке подняли кошку на поверхность.

Спасенное животное активисты вернули хозяевам. Кошка не пострадала, хотя и выглядела очень напуганной.