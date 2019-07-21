Забытого в автобусе ребенка оставили в лагере на третью смену

Скандальная история с семилетним мальчиком из поселка Верхнетуломский Мурманской области, которого забыли в автобусе воспитатели детского лагеря "Золотой колос" при возвращении домой очередной детской смены, прогремела на всю страну.

К счастью, с ним ничего не случилось, ребенка отправили в другой детский лагерь - "Юбилейный". Но даже сейчас, судя по словам его матери, продолжается неразбериха - то ли оставят его в лагере до конца третьей смены, то ли отправят домой. Напомним, смена ребят выехала из лагеря пассажирским автобусом. В пути мальчик уснул - то ли разморило его от жары, то ли не выспался накануне. Вместе с ним ехала его старшая сестра, у которой были все его вещи, в том числе телефон. На железнодорожном вокзале, где детям предстояло пересесть в поезд до Мурманска, дети вышли, но разбудить уснувшего ребенка никто не удосужился.

Удивительнее всего то, что его отсутствия не заметили ни вожатые, которые везли детей из лагеря на вокзал, ни принимающие воспитатели, которым предстояло посадить детей в поезд и ехать вместе с ними до Мурманска.

К счастью, в водительской кабине было открыто окно, через которое он выбрался на улицу, а затем пошел в ближайший магазин и спросил: "Где я нахожусь?" Его отвезли в комиссию по делам несовершеннолетних. Тем временем поезд ушел без него.

Сестра мальчика благополучно добралась домой. Вопрос, почему она не заметила отсутствия младшего брата, пока остается открытым.

- С самого начала его хотели вернуть, - рассказывает в телеинтервью Александра, мать мальчика. - Потом спросили меня, согласна ли я, чтобы ребенок остался в лагере на третью смену за их деньги. Мол, и поезда на Мурманск не каждый день ходят, и с деньгами проблемы. Я ответила: если у вас нет других вариантов, тогда оставляйте. Через некоторое время опять звонят и говорят, что в лагере готовы купить ему билет и нашли сопровождающего, который готов вернуть его домой. Я ответила, что хотела бы вернуть его домой. Ребенок плачет, хочет домой, на этом точка. Мне отвечают: "Почему вы сначала говорите одно, а потом другое? Нам теперь заново билет покупать?" Сыну всего семь! Он скучает, плачет, просится домой. Я буду добиваться, чтобы ребенка привезли обратно.

Проблемы с арифметикой

Ответственные лица, как водится, внезапно утратили дар речи. Секретарь руководителя лагеря "Золотой колос" сначала заявила корреспонденту "РГ" по телефону, что руководитель "отправился на территорию", а потом - что его "срочно вызвали в город". Со страницы лагеря в соцсети убрали все посты с вечера 14 июля по утро 18 июля - за то время, пока решалась судьба забытого в автобусе ребенка. Какая трогательная забота об имидже учреждения! Глава "Юбилейного" хмуро пробормотал в трубку, что у мальчика все хорошо, но что никаких комментариев он давать не вправе.

- Это вопиющий факт халатности, проявленной работниками "Золотого колоса", - заявил он. - Согласно договору, сотрудники лагеря должны были передать ребенка принимающей стороне на железнодорожном вокзале. Ясно даже неспециалисту, что при передаче необходимо проверить все досконально - все ли дети на месте, не забыл ли кто-либо из них свои вещи. А тут забыли самого ребенка! Я предложу матери обратиться в суд с иском к администрации лагеря отдыха о возмещении морального вреда. Что касается самого ребенка, то он уже и забыл про приключение, он там хорошо отдыхает. Мне доложили наши сопровождающие, что он уже адаптировался к обстановке.

Семилетний мальчик проснулся, когда в автобусе уже никого не было. Попытался разбить в автобусе стекло - не получилось

Приемом детей, возвращавшихся из "Золотого колоса", занимались люди, которых принимал на работу центр дополнительного образования "Лапландия" в Мурманске. Возникает вопрос: почему принимающая сторона сама не проконтролировала наличие всех детей до отправления поезда?

По предварительным данным, воспитатели из Мурманской области заметили отсутствие ребенка позже, когда нужно было садиться в поезд, добавил омбудсмен. Исполняющий обязанности директора "Лапландии" Дмитрий Рязанов заявил, что по этому поводу проводится служебное расследование.

Верьте нам, люди

Выяснилось, что некоторые родители и раньше были недовольны работой "Золотого колоса". Поезд уходит ночью (в 0.30), а уже в полдень детей выселяют из комнат и они до позднего вечера сидят в коридорах корпуса, пишет в соцсети одна из жительниц Мурманска, сын которой отдыхал в этом же лагере.

"А теперь о самом лагере. Наши дети оказались в разбитых корпусах с удобствами на этаже, но это еще цветочки, - добавляет мурманчанка. - В душевых, которые в корпусе, детям мыться не разрешалось, они якобы только для вожатых. Для детей был "лесной" душ, который находился в трех минутах ходьбы от корпуса. В душе для девочек отсутствовала горячая вода, и они мылись в душе для мальчиков. Можете представить себе очереди?"

По ее словам, в лагере было распространено такое наказание: если кто-то в отряде провинился, то всему отряду не выдавались деньги, которые хранятся у вожатых, для покупок в магазине на территории лагеря. Якобы так поддерживается дисциплина. Есть и еще одно наказание - заставить провинившихся детей бегать вверх-вниз по ступенькам корпуса.

- Жалоб на этот лагерь мне не поступало, - отметил Уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Борис Коган. - Но даже если бы они и поступили, то я ничего не смогу сделать, пока не отменят 44-й федеральный закон о госзакупках и не изменят порядок закупки оздоровительных путевок для детей.

Сегодня эти путевки приобретаются вслепую, подчеркивает он. Региональные чиновники раньше имели возможность перед закупкой путевок съездить в лагерь и оценить, насколько он комфортен, познакомиться с принимающей стороной. Сейчас этого делать нельзя.

Проверкой ситуации занялись прокуратура Мурманской области и региональные власти. В прокуратуру Краснодарского края и администрацию детского лагеря направлены запросы детского омбудсмена Заполярья.

Правила перевозки детей

В данной ситуации довольно много нарушений. Во-первых, детей должны были везти по правилам организованной перевозки групп детей. Ведь везли больше восьми детей. Такие перевозки осуществляются по довольно строгим правилам. Здесь требования и к автобусам, и к водителям, и к тем, кто сопровождает детей. И такие перевозки согласовываются с ГИБДД. Но перевозили их на обычном автобусе. А значит, по сути никто ни за что не хотел отвечать. Именно поэтому и происходит у нас огромное количество аварий с детьми, которых перевозил неизвестно кто, неизвестно на каких условиях. И уже за то, что руководство детского учреждения не стало их соблюдать, его можно привлекать к ответственности. А за это грозит штраф: должностным лицам 25 тысяч рублей, а юридическим -100 тысяч рублей.

Второй момент - это забытый в автобусе ребенок. Раз это не была организованная перевозка детей, то привлечь к ответственности сопровождающих будет нелегко. Ведь по бумагам их не было. Но к водителю есть вопросы. Он должен проверить, не остался ли кто-нибудь в салоне. Ведь в Правилах дорожного движения четко прописано, что запрещается оставлять детей в салоне без присмотра взрослых. За это предусмотрен штраф 500 рублей. К уголовной ответственности можно привлечь только в том случае, если доказать умысел оставления ребенка в автобусе. Но очевидно, что забыли его случайно.