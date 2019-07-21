Из-за ливня в Краснодаре затопило 30 улиц

Мощный ливень, который продолжается в Краснодаре с первой половины дня, стал причиной подтопления 30 участков города. Как сообщили в мэрии Краснодара, на улицах работает спецтехника.

- Работы по откачке воды на проезжей части улично-дорожной сети продолжаются, задействованы 18 единиц спецтехники, 2 из них - собственные машины МКУ "Центр мониторинга дорожного движения и транспорта". Сейчас подтопления ликвидируют по тридцати заявкам в разных микрорайонах города, - говорится в сообщении администрации Краснодара.

В свою очередь, в ГУ МЧС региона сообщили, что по состоянию на 18 часов подтопленными оказались 10 низменных участков проезжей части и 19 участков придворовых территорий. Уровень воды в этих местах держится на 10-20 сантиметрах. В устранении подтоплений участвуют пожарно-спасательные подразделения.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре на 21 и 22 июля объявлено штормовое предупреждение. В городе в эти дни ожидается сильное ухудшение погоды, ливни, шквалистый ветер, град. На ряде улиц временно прекращали движение трамваи.