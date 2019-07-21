Мэрия Краснодара объявила штормовое предупреждение

В столице Кубани 21 июля объявили штормовое предупреждение. Как сообщили в пресс-службе администрации города, до конца дня будут идти сильные дожди.

- В ближайшие несколько часов часа и до конца суток 21 июля, а также 22 июля в Краснодаре ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20 м/с, - сообщили в мэрии.

Тем временем, из-за ливня некоторые улицы уже изрядно подтопило, на некоторых остановились трамваи. Вагоны стоят на улице Коммунаров, на Садовой и в районе Вишняковского рынка. Также сильно затоплены участки улицы Уральской и Российской.