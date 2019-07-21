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21.07.2019 23:03
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В поисках купели

В Херсонесе подготовили ночные и вечерние маршруты
Текст: Юлия Крымова ("Российская газета", Севастополь)
Российская газета - Федеральный выпуск № 158(7916)
Новые маршруты, которые расскажут малоизвестные подробности жизни Херсонеса Таврического и истории христианства, открывают в этом легендарном городе. Их участники смогут пройтись по его пустынным улицам, узнать, как здания и целые кварталы выглядели в древности, а также увидеть стены в ночной подсветке.
Участники ночных маршрутов узнают, как Херсонес выглядел в древности и увидят его стены в ночной подсветке. Фото: Юлия Крымова/ РГ Участники ночных маршрутов узнают, как Херсонес выглядел в древности и увидят его стены в ночной подсветке. Фото: Юлия Крымова/ РГ
Участники ночных маршрутов узнают, как Херсонес выглядел в древности и увидят его стены в ночной подсветке. Фото: Юлия Крымова/ РГ

Экскурсия по ночному Херсонесу начинается у башни Зенона и идет по периболу - коридору между оборонительными стенами к портовому району. Ранее эта часть заповедника редко включалась в экскурсионные маршруты из-за тянувшихся с 1990-х реставрационных работ. Теперь оборонительные сооружения отреставрированы, кварталы расчищены и получили освещение, придающее прогулке особую атмосферу.

Фото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости
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В музее также разработали три вечерних маршрута, связанных с христианскими памятниками Херсонеса. А одна из экскурсий отправит гостей музея на 1158 лет назад по стопам Константина Философа (святого равноапостольного Кирилла).

- Маршрут построен по данным древнего источника, важнейшего в истории Херсонеса и всего славянского мира, - рассказала заведующая отделом византийской истории Херсонеса Таврического Татьяна Яшаева. - Это "Слово на перенесение мощей", написанное в IX веке Константином Философом.

Другой маршрут отправит посетителей музея на поиски святой купели. Он проходит по трем храмам, в которых могло состояться крещение князя Владимира.

До конца лета вечерние экскурсии по Херсонесу Таврическому будут бесплатными

- Сейчас уже никто не сомневается, что крещение князя Владимира произошло в Херсонесе - Корсуни. А все споры и диспуты перешли в другую плоскость - а где же в самом Херсонесе это случилось? - продолжает Татьяна Яшаева. - Мы подробно говорим о том, как эти версии зародились, какие основания они имеют.

До конца лета вечерние экскурсии по Херсонесу будут бесплатными. В группах только 15 человек, поэтому лучше записаться заранее.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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