В Сочи виновник ДТП с четырьмя пострадавшими скрылся с места аварии

Полицейские в Сочи ищут водителя, который 20 июля спровоцировал серьезное ДТП на трассе Джубга-Сочи рядом с абхазской границей. Как сообщили в ОГИБДД УВД по Сочи, автомобиль врезался в Chevrolet и сразу скрылся с места аварии.

- Пострадали четыре человека, находившиеся в Chevrolet, это дети трех и четырех лет, а также водитель и взрослый пассажир. Пока не установлена марка авто, на котором ехал нарушитель, его личность также неизвестна, - уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции Краснодарского края.

Пострадавшие избежали серьезных травм благодаря тому, что все были пристегнуты, а дети находились в удерживающих устройствах. Продолжается проверка по факту ДТП и оставления места происшествия.