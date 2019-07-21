На Урале гроза оставила без света несколько поселков

Мощный грозовой фронт, прошедший минувшей ночью по южной части Свердловской области, нарушил электроснабжение в Сысертском городском округе, расположенном под Екатеринбургом. Сильный ветер оборвал провода.

Электричества лишились около 4,5 тысяч потребителей, проживающих в самой Сысерти и в нескольких поселках: Большом Истоке, Патрушах, Западном, Бобровском, Ново-Ипатово и Большом Седельниково.

Как сообщает МРСК Урала, аварийно-восстановительные бригады переключают поселки на резервные схемы электроснабжения, в том числе с использованием дизельных генераторов большой мощности, восстанавливают провода.