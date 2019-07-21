РФ и Беларусь установят единые условия хозяйствования предприятий

России и Беларусь к декабрю должны согласовать пакет мер по созданию единых условий хозяйствования предприятий двух стран, заявил министр экономического развития России Максим Орешкин в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

Нужно уточнить, как будет реализована практика контрольно-надзорных мер, отметил Орешкин. Есть такие элементы, которые требуют довольно серьезной интеграции в части работы конкретных служб - налоговой, таможенной, Росельхознадзора. "Чтобы закрыть эти вопросы к декабрю несколько промежуточных фаз мы должны пройти", - сказал он.

"Мы сейчас работаем над тем, чтобы российские и белорусские предприятия независимо от их регистрации находились в едином экономическом пространстве", - добавил Орешкин.

При этом глава Минэкономразвития считает, что с решением вопроса о единой валюте спешить не нужно. Он уточнил, что глубоко этот вопрос не обсуждали, так как он относится к дальней перспективе.

"Бежать впереди с точки зрения создания единой валюты и единой денежно-кредитной политики точно не стоит. Нужно, чтобы экономическая взаимосвязь была настолько сильная, чтобы введение валюты не приводило к таким колебаниям", - заявил Орешкин.

Он отметил, что переход на единую валюту будет завершающим этапом интеграции России и Беларуси. В целом этот процесс министр назвал "очень долгосрочным", но взаимовыгодным.