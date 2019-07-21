Россияне выиграли два золота на юниорском ЧМ по художественной гимнастике

Сборная России завоевала две золотых медали на проходящем в Москве чемпионате мира по художественной гимнастике. На первом в истории юниорском чемпионате мира по художественной гимнастике, проходящем в Москве разыграны два комплекта медалей. Соревнования проходят в Центре художественной гимнастики имени Ирины Винер-Усмановой в "Лужниках".

Россиянки выиграли в командном турнире и групповом многоборье. За национальную команду России выступали Лала Крамаренко, Дария Сергаева, Анастасия Симакова (все - индивидуальная программа), Анна Батасова, Амина Халдарова, Елизавета Котенева, Александра Семибратова, Дана Семиренко и Алиса Тищенко (все - группа).

Финалы в отдельных видах программы и в групповых упражнениях с лентами и обручами состоятся 21 июля.