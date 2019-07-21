Наши мастера пляжного волейбола продолжают радовать серьезными достижениями на международной арене. Недавно Вячеслав Красильников и Олег Стояновский выиграли чемпионат мира, в минувшие выходные Надежда Макрогузова и Светлана Холомина взяли титул на этапе Мирового тура в Эшпиньо (Португалия).

Вот уже третий сезон соревнования Мирового тура разделены на категории по значимости, призовым, рейтинговым очкам - от одной до пяти "звездочек", по аналогии с классификацией отелей. На прошедшем в Португалии "четырехзвездочном" турнире собралась элита.

Россиянки уверенно провели главные матчи. В полуфинале Макрогузова и Холомина победили бразильянок Агату и Дуду - 21:18, 21:18, во встрече за титул оказались сильнее американок Клаес и Спонсил - 21:17, 21:16. Теперь ждем чемпионат Европы, который состоится с 5 по 11 августа в Москве.