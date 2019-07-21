Россиянки отличились в командных турнирах на юниорском чемпионате мира по художественной гимнастике в столичных Лужниках.

В командном многоборье учитывались результаты квалификации личного первенства и баллы в многоборье групповых упражнений. Здесь россиянки победили с результатом (131,150), намного опередив двух других призеров Италию (119,100) и Израиль (113,800).

"Золото" получили выступающие в личном первенстве Дария Сергаева, Лала Крамаренко, Анастасия Симакова, участницы групповых упражнений (пять обручей, пять лент) Анна Батасова, Амина Халдарова, Елизавета Котенева, Александра Семибратова, Дана Семиренко и Алиса Тищенко.

В командном многоборье в группах победный результат России - 49,550 балла. "Серебро" у Италии (45,100), "бронза" досталась Белоруссии (43,100).