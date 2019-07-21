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21.07.2019 16:16
Рубрика: Спорт

Российские пловцы завоевали серебро в кролевой эстафете на ЧМ

Текст: Анна Козина (Кванджу)
У сборной России по плаванию есть первая медаль чемпионата мира по водным видам спорта.
Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji

Мужская четверка в составе Владислава Гринева, Владимира Морозова, Климента Колесникова и Евгения Рылова заняла второе место в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем, показав результат 3 минуты 9,97 секунды.

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Победу одержала сборная США (3.09,06). Бронзовые награды достались пловцам из Австралии (3.11,22).

На предыдущем чемпионате мира, который прошел два года назад в Будапеште, сборная России осталась без медалей в этом виде программы. Тогда на пьедестал поднялись сборные США, Бразилии и Венгрии.

Спорт Виды спорта Водный спорт Чемпионат мира по водным видам спорта 2019
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