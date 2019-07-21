Российские пловцы завоевали серебро в кролевой эстафете на ЧМ

У сборной России по плаванию есть первая медаль чемпионата мира по водным видам спорта.

Мужская четверка в составе Владислава Гринева, Владимира Морозова, Климента Колесникова и Евгения Рылова заняла второе место в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем, показав результат 3 минуты 9,97 секунды.

Победу одержала сборная США (3.09,06). Бронзовые награды достались пловцам из Австралии (3.11,22).

На предыдущем чемпионате мира, который прошел два года назад в Будапеште, сборная России осталась без медалей в этом виде программы. Тогда на пьедестал поднялись сборные США, Бразилии и Венгрии.