Российские школьники завоевали четыре медали на олимпиаде по биологии

В Венгрии подвели итоги 30-й Международной биологической олимпиады. Все наши ребята получили медали. В "копилке" российской сборной - три серебряные награды и одна бронзовая.

В интеллектуальном состязании участвовали команды из 78 стран. Всего было два тура - теоретический и практический. Работы участников оценивало международное жюри.

Среди призеров:

Денис Лисицкий (лицей № 78 им. А.С. Пушкина, Набережные Челны) - серебро;

Наталия Колюпанова (школа им. Маршала В.И. Чуйкова, Москва) - серебро;

Артемий Пигиданов (лицей № 14, Ижевск) - серебро;

Дмитрий Девяткин (школа № 25 Междуреченска, Кемеровская область) - бронза.

Руководил сборной профессор МГУ имени М.В. Ломоносова (МГУ) А.М. Рубцов, его заместители - доцент МГУ Г.А. Белякова и научный сотрудник МГУ Е.С. Шилов.

Все ребята и руководители команды получат денежные премии. Для победителей и призеров международных олимпиад они составляют от 400 тысяч до 1 миллиона рублей. Обладатели медалей также могут поступить в любой российский вуз без экзаменов по "своему" профилю.