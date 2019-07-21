Российские шпажистки стали вторыми в командном турнире на ЧМ

Женская сборная России завоевала серебро в командных соревнованиях по фехтованию на шпагах на чемпионате мира в Будапеште.

По ходу турнира россиянки Татьяна Андрюшина, Виолетта Храпина, Виолетта Колобова, Любовь Шутова победили соперниц из Ирана (45:22), Японии (45:39), Эстонии (45:35), Украины (42:40), однако в финале уступили сборной Китая - 28:29.

В противостоянии за бронзу сборная Италии взяла верх над командой Украины - 45:36.

Для сборной России это уже пятая медаль на текущем чемпионате мира. Ранее Ирина Дериглазова (рапира) завоевала золото, Софья Великая (сабля) и Сергей Бида (шпага) стали серебряными призерами, а Дмитрий Жеребченко (рапира) принес национальной команде бронзу.