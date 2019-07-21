"Ростов" пожаловался в РФС на судейство игры со "Спартаком"

Футбольный клуб "Ростов" остался крайне недоволен судейством Кирилла Левникова в матче второго тура чемпионата страны против "Спартака" (2:2).

Дончан не устроили решения рефери сразу в нескольких эпизодах по ходу встречи. В обращении к президенту РФС Александру Дюкову и руководителю департамента судейства и инспектирования организации Александру Егорову "Ростов" выразил надежду на отстранение Левникова от работы.

"Желто-синие" уверены, что арбитр не назначил два пенальти в их пользу. Кроме того, ростовчане считают спорным решение Левникова указать на "точку" после падения в штрафной хозяев полузащитника "Спартака" Зелимхана Бакаева.

"Были и другие эпизоды, которые оставили большие вопросы в действиях Левникова. Искренне надеемся на справедливую оценку деятельности арбитра, а также на отстранение его от дальнейшей работы", - говорится в заявлении на официальном сайте "Ростова".