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21.07.2019 21:34
Рубрика: Спорт

"Рубин" обыграл "Динамо" благодаря голу на последней минуте

Текст: Артур Нанян

Казанский "Рубин" в меньшинстве добился выездной победы над "Динамо" (1:0). При этом с конца первого тайма гости играли в меньшинстве.

Этот матч официально открывал новый стадион "бело-голубых". Более того, впервые в истории Премьер-лиги судья мог воспользоваться системой видеопощи арбитрам (VAR). Но, забегая вперед отметим, что Виталий Мешков ни разу не воспользовался техникой. Хотя спорных эпизодов по ходу игры хватало.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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В частности, были вопросы по удалению Евгения Башкирова. И если в моменте с первой желтой карточкой трудно было предъявить претензии Мешкову, то во втором он мог пощадить игрока. Но Башкиров покинул поле, оставив свою команду в меньшинстве. Буквально в одной из следующих атак "Динамо" обязано было открывать счет. Мигел Кардозу вышел один на один с Юрием Дюпиным и пробил во вратаря.

Что удивительно - несмотря на численное большинство, во второй половине хозяева выглядели не столь остро, как до перерыва. В то же время "Рубин" порой проводил неплохие контратаки. Во время одной из них Павел Могилевец плотно пробил с нескольких метров, но "бело-голубых" спас Антон Шунин. Уже в компенсированное время защитник москвичей Тони Шунич мог принести хозяевам победу. Но не попал по мячу.

А уже на 94-й минуте казанцы побежали в контратаку, которую точным ударом завершил Бека Микелтадзе. "Рубин" выиграл и с четырьмя очками поднялся на пятую строчку в таблице. Ну а "Динамо" после двух туров набрало лишь один балл.

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