Сами себя наказали: санкции против Турции больнее ударят по США

Санкции со стороны США, которым подвергласт Турция за приобретение российских зенитных комплексов С-400, лишь углубят раскол в НАТО и гораздо больнее ударят по Вашингтону, чем по Анкаре, считает американское военно-политическое издание Militarywatch . Отказ США предоставить Турции истребители пятого поколения F-35 подвигнет ту на приобретение российских самолетов, что противоречит интересами НАТО.

США выполнили свое обещание: после того, как в Турцию стали прибывать компоненты российских зенитных комплексов С-400 "Триумф", страну официально исключили из программы истребителя пятого поколения F-35. В Анкаре решение Вашингтона назвали "грабежом": заплатив за истребители 1,4 миллиарда долларов, получив взамен лишь четыре самолета из 116 предусмотренных контрактом. Да и формально переданные Турции истребители остались в США, а турецких пилотов перестали обучать управлению ими.

После исключения Анкары из программы F-35 турецкие власти провели переговоры с Россией о закупке истребителей Су-35 и Су-57, а также о приобретении зенитных систем следующего поколения С-500. Главной задачей давления США на Турцию было лишить предприятия российского ОПК притока иностранных средств, но результат получился прямо противоположным: сумма контракта на покупку истребителей может оказаться в несколько раз больше суммы, потраченной Турцией на С-400.

Российское оружие получило прекрасную рекламу, поскольку боевые характеристики Су-35 и Су-57 оказались намного выше, чем у F-35, а американские зенитные комплексы Patriot не выдерживают конкуренции с С-400. Кроме того, исключение из программы F-35 Турции - крупнейшего европейского партнера, которому предполагалось отдать производство ряда ключевых компонентов истребителя и его сервисное обслуживание, - вызовет удорожание самолета для других стран и увеличение срока поставок более, чем на год.

Отказав Турции в поставках F-35 США лишили себя действенного рычага влияния на Анкару сейчас и еще более действенного - в случае серьезного ухудшения отношений. Тогда Вашингтон через программное обеспечение истребителей мог бы сделать их непригодными к использованию. Но теперь вместо них в анатолийском небе, похоже, будут летать российские Су, с которыми Америка мало что может сделать как программами, так и ракетами.