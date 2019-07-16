Минобороны сообщило об очередной поставке компонентов С-400 в Турцию

Самолеты министерства обороны России во вторник 16 июля доставили в Турцию очередные компоненты зенитной ракетной системы ПВО С-400.

"В рамках исполнения контрактных обязательств 16 июля самолеты военно-транспортной авиации осуществили очередную поставку в Турцию компонентов ЗРС С-400. Поставки выполняются согласно договоренностям о совершенствовании системы ПВО Турции, достигнутым президентами РФ Владимиром Путиным и Турции Реджепом Таийпом Эрдоганом", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

Отмечается, что зенитная ракетная система С-400 является новейшей системой противовоздушной обороны (ПВО). Система предназначена для поражения широкого спектра современных и перспективных средств воздушного нападения в условиях интенсивного радиопротиводействия, отметили в Минобороны России.

В сообщении военного ведомства подчеркивается, что доставка в Турцию компонентов ЗРС-400 осуществляется в строгом соответствии с условиями заключенного с турецкой стороной контракта. Все поставки происходят в согласованные сторонами сроки.

Напомним, о поставке Турции первых российских комплексов ПВО С-400 стало известно 12 июля. Такое решение Турции обострило отношения между Анкарой и Вашингтоном. Пентагон воспринял сделку с Россией как прямую угрозу национальной безопасности США.