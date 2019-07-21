Сербская православная церковь названа угрозой для политики США на Балканах

В условиях усиливающейся американской экспансии на Балканы, когда США настойчиво требуют от политических лидеров сделать выбор в пользу Вашингтона, Сербская православная церковь (СПЦ) стала серьезным препятствием на пути реализации геополитических замыслов англосаксов в регионе. При этом СПЦ обвиняют не только в тесных связях с Москвой, но и деструктивной роли в косовском вопросе, к более активному урегулированию которого намерен подключиться Белый дом.

"Роль Соединенных Штатов на Балканах, в том числе, в переговорах президентов Сербии и Косово Александра Вучича и Хашима Тачи, должна стать большей - ведущей", - заявил в интервью "Голосу Америки" бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес, добавив, что "это является причиной, из-за которой необходимо всячески содействовать достижению договора между Вучичем и Тачи".

Генерал предложил "не только отбросить какие-либо "красные линии", но и обеспечить им (Вучичу и Тачи) защиту от давления России, например, помочь Сербии противодействовать давлению со стороны Сербской православной церкви, связанной с Россией".

Между тем, уже известно, что в сентябре Вашингтон намерен выдвинуть новую инициативу по Косово. "С сентября, когда США начнет продвижение своих инициатив, которые я ожидаю, их позиция будет однозначной, но, естественно, не будет легкой для нас никоим образом", - рассказал Александр Вучич. При этом политик подчеркнул, что больше верит "Дональду Трампу и его советнику по национальной безопасности Джону Болтону, чем многим людям в государственном департаменте".

Чего ждать от США в косовском урегулировании?

Эксперты сходятся во мнении, что американцы вряд ли предложат что-то новое: скорее всего, речь вновь пойдет о какой-либо форме "разграничения" территорий между Белградом и Приштиной.

Вот что по этому поводу в эксклюзивном интервью "Российской газете" рассказал митрополит Дабробосанский Хризостом. "Я пытался разобраться в сути этого термина, но он так и остался для меня в области непонятого, - поделился священнослужитель. - Разграничивается ли государство Сербия со своей подвластной территорией и гражданами, или что-то другое? Подразумевает ли "разграничение" разделение по этническому принципу сербов и албанцев в КиМ? Или касается только размена территориями? Итак, говоря открыто, вообще не понятно, что подразумевается, когда речь идет о "разграничении".

Иерарх СПЦ напомнил и предысторию данного вопроса: "Я был членом Святого Архиерейского Синода в тот момент, когда произошло самопровозглашение Косово как государства (17 февраля 2008 года). Мы находились в отчаянии, были грустны и взволнованны. Тогда главой Синода был блаженный патриарх Павел, который 33 года служил епископом Рашко-Призренским. Ему было тяжелее всего. В атмосфере ощущалась тоска и страх от неизвестности, что будет дальше. В то время как мы находились в обреченном состоянии, появилась делегация американцев, попросивших аудиенции у патриарха. Он решил принять их в Синоде, чтобы все его члены могли услышать предложения, которые собирались озвучить гости. Интересно, что ключевой идеей представителей Вашингтона оказалось - "разграничение", согласно которому к Сербии отходили общины: Косовска-Митровица, Звечан, Лепосавичи, Зубин Поток, но при условии, что Сербия признает независимость Косово, а церковь даст на это одобрение. Мы были удивлены и озабочены. На фоне того, что целое Косово было отнято, это предложение выглядело как унизительное утешение с одной стороны, но в бедах, которые нас постигли, оно также казалось в определенной степени хорошим и позитивным. Между тем, мудрый патриарх Павел, который 33 года мучился в Косово и Метохии, потрясенный этим, завершил беседу словами: "Косово и Метохия неразделимы с Сербией. Вы отняли их, похитив, но, чтобы одобрить ваше похищение, это уже слишком, и это недопустимо. Что похищено - похищено, но не может быть сдано!"

Митрополит Дабробосанский Хризостом открыто заявил, что в настоящий момент не видит решения косовского вопроса, кроме как в рамках резолюции ООН №1244. "Косово и Метохия - это составная часть Республики Сербии, находящаяся в данный момент под международным управлением, - констатировал он. - Мы требуем полного уважения к решениям ООН. Косово и Метохия - это сердце сербского народа. Косово - это не только территория, это символ наших моральных ценностей, сосредоточенных на этой сербской земле. И как Святая земля - земля отцов и праотцов, которая свята и неотделима для еврейского народа, так и наше КиМ - Святая сербская земля наших святых отцов и праотцов".

Почему США стремятся закрыть косовский вопрос?

Ответ очевиден - это позволило бы Вашингтону ускорить процесс евроатлантической интеграции Сербии. Именно об этом предупреждают иерархи СПЦ, в частности, епископ Зворничко-Тузланский СПЦ Фотий, который обратил внимание на то, что православные народы являются препятствием на пути экспансии Запада на Восток. "Мешали мы Наполеону, мешали и Гитлеру и многим другим, кто шел на Россию, а аналогичный сценарий разворачивается и на данном этапе, - цитирует слова владыки агентство СРНА. - Сейчас соотношение сил в мире таково, что позволяет Западу сплотиться и попытаться в очередной раз достигнуть цели - прорваться на Восток, а мы находимся на их пути, и из-за этого мы уже много раз страдали".

Священнослужитель указал, что сербский народ всегда был близок к русскому: по вере, культуре, письменности, а, прежде всего, по какому-то особому отношению к справедливости в жизни. Именно это всегда позволяет сербам смотреть на русских как на братьев, добавляет он.

Епископ Фотий назвал любое сближение сербов с НАТО аморальным. "Наш народ уже сказал, что мы не сможем принять это (евроатлантическую интеграцию - прим. "РГ"), поскольку мы пережили бомбардировки НАТО - и Республика Сербская, и Сербия, - рассказал священнослужитель. - Многие из нас получили тогда травмы и однозначно - это не было бы моральным". По его мнению, не следует сербам спешить и в Евросоюз, необходимо поручить специалистам внимательно соотнести все плюсы и возможные последствия данного шага.