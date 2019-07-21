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21.07.2019 23:20
Рубрика: Спорт

Минутные слабости

"Спартак" упустил победу в Ростове-на-Дону в самой концовке матча
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 158(7916)
Второй тур российской Премьер-лиги ознаменовался сразу несколькими яркими матчами. Среди них и центральная встреча выходных, в которой "Ростов" на своем поле сыграл вничью с московским "Спартаком" - 2:2.
Грубейшая ошибка Николая Рассказова (слева) лишила "Спартак" победы в матче с "Ростовом". Фото: РИА Новости Грубейшая ошибка Николая Рассказова (слева) лишила "Спартак" победы в матче с "Ростовом". Фото: РИА Новости
Грубейшая ошибка Николая Рассказова (слева) лишила "Спартак" победы в матче с "Ростовом". Фото: РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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Первый тайм встречи, проходившей на "Ростов-Арене", получился огненным. Атаки на встречных курсах, классные комбинации, эмоции, бескомпромиссные стыки - все атрибуты большого матча присутствовали. Что было несколько неожиданно, в первую очередь, со стороны "Спартака". Все-таки после вымученной домашней победы "красно-белых" над "Сочи" неделю назад особых подвигов от команды Олега Кононова не ждали. А тут в первом тайме и в начале второго "Спартак", пожалуй, выглядел таким, каким его и хотят видеть болельщики: целеустремленным и агрессивным. Вот только на весь матч москвичей не хватило. После гола Джикии с углового "красно-белые" как-то уж слишком откровенно сконцентрировались на удержании победного счета. И не преуспели в этом: уже в компенсированное время голевую комбинацию разыграли экс-спартаковцы Роман Еременко и Александр Зуев.

- Команда начала играть на удержание, не играя в футбол, - констатировал в эфире "Матч Премьер" наставник "Спартака" Олег Кононов. - Команда должна продолжать играть в тот футбол, в который мы играли на протяжении 90 минут. Вы ж заметили, только мы пропустили - мы опять побежали. Просто мы выигрываем 2:1, и ребята посчитали нужным, что надо отыграть на удержание счета. Это неправильно.

А вот "Ростов" произвел более целостное впечатление. И до перерыва, и после, когда хозяева не давали сопернику продохнуть. И понятно разочарование главного тренера дончан Валерия Карпина, по словам которого, "не то что спасти, мы эту игру должны были выигрывать, по идее".

Фото: Анар Мовсумов/РИА Новости
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Увы, в Ростове образовался повод поговорить и на нефутбольную тему. После игры спартаковские болельщики рапортовали о получасовом задержании двухтысячной толпы в подтрибунном помещении. В официальном заявлении Премьер-лиги говорится, что это было сделано с целью выявить фанатов, использовавших на игре пиротехнику, и остальные болельщики попытались своих отбить. Что и спровоцировало потасовку. Но даже если так, вряд ли это оправдывает несоразмерную жесткость "оперативно введенного" ОМОНа, активно использовавшего спецсредства и дубинки. Не остался в стороне и "Спартак", призвавший РПЛ разобраться в ситуации. "Твердо убеждены, что применения грубой физической силы со стороны ОМОНа можно было избежать, и осуждаем такие действия ростовской полиции", - отмечается в заявлении клуба.

Особую досаду при этом вызывает тот факт, что прошлогодний чемпионат мира, матчи которого проходили в том числе и в Ростове-на-Дону, показал: большие футбольные праздники вполне реально проводить без подобных эксцессов.

Но вернемся к футболу. Субботний игровой день второго тура получился богатым на голы. Что для силовой и закрытой Премьер-лиги вообще-то редкость. А тут в четырех матчах было забито сразу 17 мячей! Тон задала игра в Уфе, где "Краснодар", уступая одноименной команде 0:2 вырвал победу - 3:2.

Забив второй мяч, "Спартак" слишком уж откровенно начал играть на удержание победного счета. И не преуспел в этом, пропустив в добавленное время

По схожему сценарию развивалась игра в Самаре, где "Крылья Советов" принимали тульский "Арсенал". У хозяев один из голов ударом через себя забил Александр Соболев, но избежать поражения это не помогло - 2:3. Ну а в самом малорезультативном матче своей первой виктории в чемпионате добились московские армейцы, одолевшие "Оренбург" - 2:1.

Воскресная программа началась в Екатеринбурге, где местный "Урал" разгромил "Ахмат" - 3:0. Вечером в воскресенье свои матчи также провели "Локомотив" - "Тамбов", "Динамо" - "Рубин" и "Сочи" - "Зенит".

Статистика

"Уфа" - "Краснодар" - 2:3

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Голы: Карп, 29; Табидзе, 40 - Намли, 49; Вилхена, 73; Табидзе, 86 (автогол).

"Крылья Советов" - "Арсенал" - 2:3

Голы: Соболев, 43; Бурлак, 56 - Ткачев, 22; Кангва, 24; Тудорие, 52.

ЦСКА - "Оренбург" - 2:1

Голы: Влашич, 30; Сигурдссон, 38 - Маляров, 40.

"Ростов" - "Спартак" - 2:2

Голы: Байрамян, 23; Зуев, 90+1 - Адриано, 25 (пенальти); Джикия, 66.

"Урал" - "Ахмат" - 3:0

Голы: Ильин, 45+2; Эль-Кабир, 58; Бавин, 78.

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