Названы причины, почему стоит чаще бывать у стоматолога

Эксперты предупреждают: от заболеваний полости рта страдает почти половина населения планеты, а между тем люди пренебрегают посещением стоматологического кабинета.

Ричард Уотт, профессор Университетского колледжа Лондона (Великобритания), обобщая ситуацию в области стоматологии, призывает к радикальному переосмыслению проблемы, которая, на его взгляд, принимает угрожающий характер.

В серии статей, опубликованных в журнале The Lancet, Уотт и его коллеги пишут, что "от заболеваний полости рта, в том числе разрушения зубов, заболеваний десен и рака ротовой полости пострадали около 3,5 млрд человек - это почти половина населения планеты. Рак губ и полости рта входит в число 15 самых распространенных видов рака в мире. Между тем, пациенты пренебрегают здоровьем полости рта".

В высокоразвитых странах слишком много внимания уделяется лечению, а не профилактике заболеваний, говорит профессор. Между тем, в Евросоюзе стоматологические услуги одни из дорогостоящих - по ценам они на третьем месте после цен на лечение диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

По словам соавтора статьи Стефана Листля из университетской больницы Гейдельберга (Германия), сегодня "слишком большой акцент делается на высокие технологии, а не на меры профилактики". Листль отмечает и тот факт, что проблемы с зубами чаще возникают у людей с низким уровнем образования. Многие люди не придают значения тому, насколько важна гигиена полости рта и зубов.

Кроме того, ученые критично оценивают роль производителей сахаросодержащих продуктов и напитков: потребление сахара, основной причины разрушения зубов, стремительно растет, особенно в менее развитых странах. К тому же сосредоточено внимание на коммерческих продуктах, таких как зубная паста с фтором, жидкость для полоскания рта или жевательная резинка без сахара, а не на собственно фактических причинах разрушения зубов.