Триумф сборной Алжира на Кубке Африки вызвал беспорядки на улицах Франции

Сборная Алжира выиграла Кубок африканских наций. Эхо триумфа "пустынных лис", как называют алжирскую сборную, докатились и до Европы.

В финальном матче, проходившем в египетском Каире, сборная Алжира с минимальным счетом одолела Сенегал - 1:0. Единственный мяч был забит на 79-й секунде встречи Багдадом Бунеджей. Оставшееся время "пустынные лисы" посвятили обороне своих ворот. Не случайно лучшим игроком матча был признан вратарь Раис Мболи, когда-то, между прочим, выступавший в нашей Премьер-лиге за самарские "Крылья Советов".

Алжир выиграл Кубок Африки всего второй раз. Учитывая, что возраст половины населения страны не больше 30 лет, многие триумфа 1990 года не застали или не помнят. Но важность алжирской победы не только в этом.

Подопечные Джамеля Бельмади выступали на турнире на фоне непростой ситуации на родине. С февраля Алжир сотрясают протестные движения. И расколотое общество, по сути, объединяет лишь футбол. В день недели, на который пришелся финал Кубка Африки, протестующие обычно проводили свои акции. Но на этот раз десятки тысяч людей высыпали на улицы, чтобы выразить не недовольство, а радость. Символично, что, когда прозвучал финальный свисток решающего матча, игроки алжирской сборной в полном составе рухнули на колени перед 15 тысячами болельщиков, приехавших в Каир поддержать свою сборную вживую. А уже на следующий день футболисты разъезжали по улицам столицы Алжира на автобусе с надписью: "Вы - наша гордость".

Торжества по случаю триумфа Алжира вышли далеко за пределы страны, затронув французские Париж, Марсель, Лион и даже британский Лондон. Фото: Reuters

Массовые празднования захлестнули не только собственно Алжир, но и Францию, где проживает, по разным оценкам, от 4 до 5 миллионов выходцев из африканской страны. Это около 7 процентов французского населения. Насколько это значительная цифра, французы могли ощутить по ходу успешного продвижения "пустынных лис" по сетке турнира. Апогей празднования наступил после полуфинала с Нигерией, в котором гол Рияда Мареза в компенсированное время вывел Алжир в финал. Тысячи выходцев из Алжира высыпали на улицы Парижа, Лиона и Марселя с дымовыми шашками и файерами. Полиция, не ожидавшая такого поворота, пыталась контролировать передвижения толпы, что заканчивалось столкновениями. Точный урон, нанесенный болельщиками, пока не озвучивается, но, например, в одном только Лионе сообщалось о десятках сожженных машин и сотне вызовов, полученных пожарными. Всего в эту ночь в стране было арестовано 282 человека.

Во Франции проживают от 4 до 5 млн выходцев из Алжира. Это около 7 процентов французского населения

К победе Алжира в финале полиция Франции оказалась уже более подготовленной. В Париже празднования сосредоточились в районе Елисейских Полей, где свои успехи обычно отмечает сборная Франции. За порядок там отвечали 2500 полицейских: на этот раз эксцессов избежать удалось. Как и в Марселе, где на улицы вышло около 25 тысяч болельщиков, чтобы отметить исторический успех своей сборной. До серьезных стычек дело так и не дошло, а в участки было доставлено всего 69 человек.

Удивительно, но алжирские торжества докатились даже до Лондона, где обезумевшие от счастья люди расцветили файерами и фейерверками Трафальгарскую площадь.