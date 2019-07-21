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21.07.2019 21:39
Рубрика: Спорт

У бойца Олейника диагностировано два перелома ноги

Текст: Артур Нанян

Два перелома правой ноги диагностированы у российского бойца смешанного стиля (ММА) Алексея Олейника после боя на турнире в США против Уолта Харриса. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

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Сразу после поединка, завершившегося победой Харриса, Олейника доставили в больницу. Поначалу у него подозревали разрыв крестообразной связки колена. Но чуть позже сам россиянин сообщил, что ему удалось избежать этого повреждения.

"У Алексея диагностированы два перелома на правой ноге", - сообщили в команде Олейника.

Когда спортсмен сможет вернуться к тренировочному процессу - пока неизвестно.

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