"Урал" одержал вторую победу на старте сезона

"Урал" одержал вторую победу на старте Российской премьер-лиги. В домашнем матче был разгромлен "Ахмат" - 3:0.

Футболисты "Урала" стали первой командой в нынешнем сезоне, одержавшей две победы подряд. И пока команда из Екатеринбурга возглавила турнирную таблицу РПЛ.

Во втором туре в Екатеринбурге "Урал" принимал "Ахмат", который в стартовом матче добился победы над "Краснодаром". Первый тайм матча вполне мог закончиться со счетом 0:0, но на второй компенсированной минуте Владимир Ильин сумел открыть счет в матче.

После перерыва Отман Эль-Кабир и Юрий Бавин довели счет до крупного. При этом Бавин второй тур подряд доказывает, что тренер не зря выпускает его на поле на замену по ходу встречи.

Примечательно, что "Урал" не проигрывает "Ахмату" уже пять матчей подряд.

"Урал" в следующем туре ожидает поездка в Москву, где команда Дмитрия Парфенова встретится с обновленным "Динамо". "Ахмат" также сыграет в гостях - против казанского "Рубина".