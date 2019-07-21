В Германии почтили память организаторов покушения на Гитлера

На выходных в Берлине почтили память заговорщиков из германского Сопротивления, которые 75 лет назад организовали одно из покушений на Адольфа Гитлера.

По случаю церемонии 400 новобранцев бундесвера принесли присягу, а новый руководитель министерства обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с первой речью на этом посту. В торжествах приняла участие лично канцлер Германии Ангела Меркель, возложившая венок к мемориалу во дворе комплекса Бендлер-блок. Там во времена Второй мировой войны размещалось управление сухопутных войск рейха и в ночь на 21 июля 1944 года были расстреляны трое представителей командования, включая 36-летнего полковника вермахта, начальника штаба резервной армии Клауса фон Штауффенберга. Днем ранее он лично пронес в главную ставку "Волчье логово" и активировал бомбу, предназначавшуюся для фюрера. Однако кто-то из генералов передвинул портфель с адской машиной, и Гитлер отделался контузией, осколочными ранениями и ожогами. Историки по-прежнему спорят по поводу фигуры Штауффенберга, который принимал активное участие в польской и французской кампаниях и поддерживал Гитлера, пока не осознал, что его политика ведет Германию к катастрофе. "Семидесятипятилетняя годовщина неудавшегося покушения породила новые дискуссии, - отмечает портал volksstimme.de. - Исходил ли Штауффенберг из стремления предотвратить безоговорочную капитуляцию, что знал о преступлениях режима. Были ли заговорщики в курсе уничтожения евреев и существования концлагерей и насколько руководствовались этими знаниями - вопрос остается открытым".

Историки по-прежнему спорят о мотивах Штауффенберга

Между тем

За последние два года бундесвер отклонил кандидатуры 63 претендентов на службу в рядах вооруженных сил ФРГ "из соображений безопасности". Об этом следует из доклада минобороны Германии в ответ на запрос парламентской фракции "Левых". Как сообщает Die Welt, военная контрразведка выявила в рядах потенциальных контрактников 21 неонациста, 12 исламистов, двух радикалов с левацким уклоном и немало лиц, совершавших преступления. "Уже несколько месяцев на секретных заседаниях контрольной комиссии бундестага проверяются связи между правоэкстремистским подпольем и бундесвером", - отмечает издание.