В посольстве Туркменистана опровергли слухи о смерти президента страны

Представитель посольства Туркменистана в России опроверг информацию о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.

Ранее ряд СМИ распространили неподтвержденную информацию о кончине президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

По словам неназванного представителя, которого цитирует "Интерфакс", подобная информация является "фальшивкой". "Это не информация, а псевдоинформация, абсолютно не соответствует действительности", - заявил он.

По данным РИА Новости, президент Туркмении 21 июля направил поздравление работникам системы здравоохранения страны в честь их профессионального праздника. Отмечается, что с 15 июля и по настоящее время глава государства находится в отпуске.

Ранее туркменские СМИ сообщили, что в первый день отпуска Бердымухамедов завершил написание 11-го тома энциклопедии "Лекарственные растения Туркменистана".