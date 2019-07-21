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21.07.2019 19:23
Рубрика: В мире

В посольстве Туркменистана опровергли слухи о смерти президента страны

Текст: Константин Волков
Представитель посольства Туркменистана в России опроверг информацию о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.
Фото: Александр Щербак/ТАСС Фото: Александр Щербак/ТАСС
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Ранее ряд СМИ распространили неподтвержденную информацию о кончине президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

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По словам неназванного представителя, которого цитирует "Интерфакс", подобная информация является "фальшивкой". "Это не информация, а псевдоинформация, абсолютно не соответствует действительности", - заявил он.

По данным РИА Новости, президент Туркмении 21 июля направил поздравление работникам системы здравоохранения страны в честь их профессионального праздника. Отмечается, что с 15 июля и по настоящее время глава государства находится в отпуске.

Ранее туркменские СМИ сообщили, что в первый день отпуска Бердымухамедов завершил написание 11-го тома энциклопедии "Лекарственные растения Туркменистана".

В мире экс-СССР Туркмения
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