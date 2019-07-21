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21.07.2019 04:00
Рубрика: Экономика

В России появился новый вид туризма

Текст: Ольга Игнатова
За последние пять лет спрос на bleisure-путешествия по России вырос более чем на 40 процентов. А вскоре доля таких путешествий может вырасти до 60 процентов. Об этом "Российской газете" рассказали в агентстве делового туризма "Аэроклуб".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Bleisure-путешествия - это деловая поездка и отдыха. Переводится как business (бизнес) и leisure (досуг). Появился такой вид туризма совсем недавно. Отправляющийся в командировку сотрудник по своей инициативе продлевает пребывание в городе, который посетил по работе.

Рост популярности этого формата связывают с несколькими факторами, например, большой концентрацией на рынке труда поколения миллениалов (тех людей, которые родились после 1981 года). Они склонны объединять работу и личную жизнь, а также стремятся к расширению горизонтов и изучению новых мест. Поэтому, как поясняют эксперты агентства, многие зарубежные корпорации, работающие в России, постепенно пересматривают свою тревел-политику и внедряют такой формат как поощрение, которое мотивирует сотрудников и позволяет поддерживать баланс между работой и личной жизнью.

Фото: Министерство культуры Омской области
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Исследование, проведенное агентством "Аэроклуб", показало, что наиболее часто продлевают свои командировки по России представители добывающей, обрабатывающей промышленности и энергетики. Кроме того, совмещают работу и досуг сотрудники фармацевтических и FMCG-компаний (компаний, которые занимаются продажей товаров широкого ассортимента). А количество подобных бизнес-трипов у сотрудников автомобильной отрасли по сравнению с прошлым годом увеличилось более чем в два раза.

Среди самых популярных городов России, где деловые путешественники любят задержаться на выходные, лидирует Москва. Спрос за год вырос на 17 процентов. На втором месте - Санкт-Петербург. Часто задерживаются бизнес-путешественники в таких города, как Владивосток, Хабаровск, Омск, Красноярск, Нижний Новгород. К последнему интерес вырос на 160 процентов. В топе популярных зарубежных городов - Алматы, Мадрид, Париж, Шанхай и Вена.

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