В школе Сан-Франциско решили закрасить фрески русского художника

Совет по образованию города Сан-Франциско (штат Калифорния) единогласно проголосовал за то, чтобы в одной из средних школ закрасить серию фресок, изображающих сцены из жизни первого американского президента Джорджа Вашингтона. По мнению консультативного комитета, произведение искусства оскорбляет студентов и не соответствует ценностям школы, сообщает The Daily Signal.

Речь идет о фресках, которыми школу еще в 1936 году расписал русский художник Виктор Арнаутов по заказу американских властей в рамках "Нового курса" президента Франклина Рузвельта. В одной из школ города Сан-Франциско он изобразил 13 фресок под названием "Жизнь Вашингтона" площадью около 150 квадратных метров, с изображением сцен из жизни первого президента США. На двух из 13 фресок присутствуют "унизительные", по мнению совета, сцены: изображения Вашингтона среди его рабов, а также изображение тела убитого колонизаторами коренного американца.

Согласно заявлению комитета, это оскорбляет чувства студентов, а уничтожение фресок послужит искоренению исторической расовой несправедливости по отношению к афроамериканцам и коренным американцам. За такое решение выступают активисты движений в защиту афроамериканцев и индейцев.

Более 400 ученых и преподавателей из США и других стран подписали петицию в адрес совета, с просьбой пересмотреть решение об уничтожении произведения искусства.

Вице-президент школьной группы выпускников Лопе Яп-младший, выступающий за сохранение фрески, планирует на законных основаниях оспорить решение о ее закрашивании. Он заявил, что будет использовать "все возможные тактические приемы" в суде, согласно калифорнийскому информационному агентству KQED.

Представитель школьного округа Лаура Дадник подтвердила, что решение совета будет распространяться на все 13 фресок несмотря на то, что только две из них показались комитету оскорбительными.

Она также сказала, что специалисты проведут "более глубокий анализ" работы в течение лета и сообщат о возможных вариантах уничтожения. Согласно документам школьного совета, изображения нельзя удалить, потому что они были нарисованы на мокрой штукатурке. "После высыхания штукатурки фреска становится неотъемлемой частью стены", - говорится в документах.

По словам сотрудников округа, на удаление изображения уйдет, по меньшей мере, год. В случае, если процедура займет больше времени, было принято решение закрыть рисунки панелями, так как это будет считаться "неоправданной задержкой".