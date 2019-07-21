Новости

В Курдистане задержали подозреваемых в убийстве турецких дипломатов 17:22
Обновленный Suzuki Vitara: кому понравится японский кроссовер 17:20
США начали развертывание войск в Саудовской Аравии 17:11
Один человек пострадал при взрыве газа в Омске 17:02
В школе Сан-Франциско решили закрасить фрески русского художника 16:59
Под Одессой бюллетени на выборах выдали избирателям без паспортов 16:58
Австрия заморозила испытания беспилотных транспортных средств 16:58
В Оренбургской области из-за пожара готовят к эвакуации жителей села 16:43
Вышел трейлер третьего сезона "Мира Дикого Запада" 16:42
Туристы обнаружили десятки мертвых китов на исландском полуострове 16:34
Анджелина Джоли рассказала, кого сыграет во вселенной Marvel 16:27
Названы причины, почему стоит чаще бывать у стоматолога 16:26
Власти Ирана не отпустят задержанный танкер до конца расследования 16:24
Создан первый в мире жидкий постоянный магнит 16:20
В центре Саратова столкнулись три автомобиля 16:08
Британский пловец Адам Пити побил рекорд мира на 100 м брассом на ЧМ 16:05
British Airways приостановила полеты в Каир 16:03
На Алтае под лавиной погиб турист 15:44
В Петербурге полиция задержала мужчину за стрельбу по деревьям 15:44
В Москве открылся парк советской эпохи 15:40
Новые Renault Logan и Sandero добрались до дилеров 15:39
Маргарита Мамун рассказала, в какой вид спорта отдаст свою дочку 15:37
Два человека пострадали в результате стрельбы у тверской гостиницы 15:34
Агент Бэйла назвал позором слова Зидана о футболисте 15:34
Российский ситком "Воронины" закрывается после 24-го сезона 15:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как предложенное американским врачом лечение рака помогло девочке из России
Как предложенное американским врачом лечение рака помогло девочке из России
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
Как люди приходят к осознанному потреблению
Как люди приходят к осознанному потреблению
21.07.2019 16:59
Рубрика: В мире

В школе Сан-Франциско решили закрасить фрески русского художника

Текст: Вероника Филонова

Совет по образованию города Сан-Франциско (штат Калифорния) единогласно проголосовал за то, чтобы в одной из средних школ закрасить серию фресок, изображающих сцены из жизни первого американского президента Джорджа Вашингтона. По мнению консультативного комитета, произведение искусства оскорбляет студентов и не соответствует ценностям школы, сообщает The Daily Signal.

Фото: EPA-EFE/ETIENNE LAURENT
В США нашли кладбище самолетов Boeing 737 Max

Речь идет о фресках, которыми школу еще в 1936 году расписал русский художник Виктор Арнаутов по заказу американских властей в рамках "Нового курса" президента Франклина Рузвельта. В одной из школ города Сан-Франциско он изобразил 13 фресок под названием "Жизнь Вашингтона" площадью около 150 квадратных метров, с изображением сцен из жизни первого президента США. На двух из 13 фресок присутствуют "унизительные", по мнению совета, сцены: изображения Вашингтона среди его рабов, а также изображение тела убитого колонизаторами коренного американца.

Согласно заявлению комитета, это оскорбляет чувства студентов, а уничтожение фресок послужит искоренению исторической расовой несправедливости по отношению к афроамериканцам и коренным американцам. За такое решение выступают активисты движений в защиту афроамериканцев и индейцев.

Более 400 ученых и преподавателей из США и других стран подписали петицию в адрес совета, с просьбой пересмотреть решение об уничтожении произведения искусства.

Вице-президент школьной группы выпускников Лопе Яп-младший, выступающий за сохранение фрески, планирует на законных основаниях оспорить решение о ее закрашивании. Он заявил, что будет использовать "все возможные тактические приемы" в суде, согласно калифорнийскому информационному агентству KQED.

Представитель школьного округа Лаура Дадник подтвердила, что решение совета будет распространяться на все 13 фресок несмотря на то, что только две из них показались комитету оскорбительными.

Шесть человек стали жертвами аномальной жары в США

Она также сказала, что специалисты проведут "более глубокий анализ" работы в течение лета и сообщат о возможных вариантах уничтожения. Согласно документам школьного совета, изображения нельзя удалить, потому что они были нарисованы на мокрой штукатурке. "После высыхания штукатурки фреска становится неотъемлемой частью стены", - говорится в документах.

По словам сотрудников округа, на удаление изображения уйдет, по меньшей мере, год. В случае, если процедура займет больше времени, было принято решение закрыть рисунки панелями, так как это будет считаться "неоправданной задержкой".

В мире США Россия и США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Британия может уже сегодня объявить о санкциях против Ирана
Российские школьники завоевали четыре медали на олимпиаде по биологии
Украинские военные прервали бессрочное перемирие в Донбассе
В России появился новый вид туризма
Украинский посол в ФРГ признался в потере доверия к Германии