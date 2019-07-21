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21.07.2019 11:39
Рубрика: Экономика

В США нашли кладбище самолетов Boeing 737 Max

Текст: Евгений Гайва
Фото: EPA-EFE/ETIENNE LAURENT Фото: EPA-EFE/ETIENNE LAURENT
Фото: EPA-EFE/ETIENNE LAURENT

Скопление припаркованных самолетов Boeing 737 Max обнаружили в аэропорте Южной Калифорнии в Викторвилле (США), сообщило британское издание Daily Mail.

Власти США заподозрили Boeing в некачественной сборке самолетов

На "кладбище" насчитали более 35 авиалайнеров компании Southwest Airline. Они переведены сюда до снятия запрета на полеты воздушных судов такого типа, сообщает издание.

Полеты 737 МАХ были приостановлены в США и многих других странах после крушения двух таких авиалайнеров. Первый инцидент произошел в ноябре прошлого года, когда Boeing 737 МАХ индонезийской авиакомпании Lion Air разбился возле столицы Индонезии Джакарты. На борту находился 181 пассажир и 8 членов экипажа. Второе крушение случилось уже в марте этого года. Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. На борту находились 157 человек.

У самолета Boeing 737 MAX нашли новую критическую проблему

После последней катастрофы около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели. Также многие авиакомпании приостановили эксплуатацию самолета. В США Федеральное авиационное управление ввело запрет на эксплуатацию этой модели.

Как показали расследования, были выявлены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования. Компания Boeing объявила, что устранит эти недочеты и обновит программу обучения пилотов.

Boeing 737 MAX представляет собой новейшее поколение самолетов Boeing 737. В эксплуатацию эти самолеты поступили в 2017 году и стали самым продаваемым самолетом в истории компании.

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