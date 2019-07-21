Верующие отмечают День Казанской иконы Божией Матери

Один из главных своих праздников отмечают сегодня православные. Это День Казанской иконы Божьей матери или праздник явления иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани, как принято называть его в церкви.

Явление произошло 440 лет назад. История гласит, что в 1579 году в городе был пожар, который выжег половину казанского Кремля. После этой трагедии Богородица явилась во сне девятилетней Матроне - дочери купца Онучина и поведала о своей иконе, которая находилась на пепелище сгоревшего дома. Родители сочли рассказ девочки за детские фантазии, но, когда сон повторился в третий раз, все же пошли на развалины дома и нашли там Богородицу. Пожар икону не тронул.

А накануне праздника Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил всенощное бдение в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове в Москве. В местном ряду иконостаса Елоховского собора находится чтимый список Казанской иконы Божией Матери. "Сердечно поздравляю с праздником в честь Казанской иконы Божией Матери! Эта икона особым образом прославилась именно у нас на Руси. С ее явлением связаны замечательные события в нашей истории, пред ней молились наши воины, наши вожди и весь наш народ, особенно в годину испытаний - как в древности, так и в недавнем прошлом. Вот и сегодня, в день чествования Казанской иконы Божией Матери, во множестве собираются верующие православные люди", - цитирует речь патриарха Патриархия.ру.