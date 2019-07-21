Владимир Путин рассказал Оливеру Стоуну об Украине, США и Скрипале

О своем отношении к идеям украинского политика Виктора Медведчука, о том, чем грозит противостояние США и Ирана, а также о несогласии с теорией заговора вокруг "дела Скрипаля" президент России рассказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну (запись состоялась 19 июня).

Призыв украинского политика Виктора Медведчука к прямым переговорам Киева и Донбасса поддерживают в Кремле. "Он говорил мне что-то и о своих планах, касающихся Донбасса. Но я не знаю его деталей. Во всяком случае, мне кажется абсолютно правильным, что он призывает вести прямой диалог с людьми, которые живут в Донбассе, - оценил президент. - Потому что нет ни одного примера в новейшей истории, когда были бы урегулированы кризисные ситуации без прямого контакта между конфликтующими сторонами".

Впрочем, есть и расхождения. У Медведчука свои представления об Украине, об украинском народе. А Путин считает, что русские и украинцы - один народ. "Но в то же время он выступает за то, чтобы были налажены хорошие отношения с Россией", - подчеркнул президент. Российская сторона это приветствует. "Он относится к такой категории людей, которая выступает за независимость, за укрепление независимой Украины, но в то же время считает, что этого эффективнее добиваться путем развития сотрудничества с Россией. И я думаю, что он в значительной степени прав", - резюмировал Путин.

С выборами нового президента на Украине пока ничего не изменилось. Голосование было протестным, считает российский лидер. Кроме того, Владимир Зеленский делает противоречивые заявления. Но в исторической перспективе, Путин уверен, две страны неизбежно выстроят дружеские и союзнические отношения.

Президент также заявил, что не знает, что сейчас происходит с экс-сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем. "Что случилось со Скрипалем? Где он?" - спросил Стоун. "Понятия не имею. Он же шпион, он все время прячется", - ответил российский лидер. На предположение, что Скрипаль хотел вернуться в Россию, что у него была какая-то информация, Путин сказал: "Да, мне говорили, что он хочет написать бумагу, попроситься вернуться". А вот в том, что Скрипаль мог бы предоставить какие-то сведения СМИ, глава государства усомнился: "Он уже вышел из обоймы. Какая у него могла быть информация?" Президент не верит, что Скрипаля отравили британские спецслужбы, потому что не хотели, чтобы он вернулся в РФ: "Если бы хотели отравить, отравили бы". "Может быть, просто скандал нужен был", - не исключил российский лидер. Также он добавил, что не верит в теорию заговора.

Еще президент заявил, что противостояние США и Ирана беспокоит Москву: это может затронуть страны, с которыми у России очень близкие отношения, вызвать дополнительные волны беженцев, нанести ущерб мировой экономике и энергетике.