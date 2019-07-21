Власти Ирана не отпустят задержанный танкер до конца расследования

Власти Ирана не могут выпустить на сушу экипаж задержанного в Ормузском проливе танкера Stena Impero под британским флагом, цитирует РИА Новости слова пресс-секретаря российского посольства в Тегеране Андрея Ганенко.

По словам дипломата, танкер находится в настоящий момент в иранском порту Бендер-Аббас. Экипаж в числе 23 человек, в числе которых трое россиян, остается на судне. Помимо на россиян, там находятся граждане Индии, Латвии и Филиппин. Как отметил Ганенко, сотрудники российского посольства "находятся в контакте с иранскими партнерами, продолжаем добиваться установления связи с российскими моряками". Он сказал также, что проверки продолжаются, при этом члены команды свободно перемещаются по судну.

"Состояние команды корабля хорошее, их жизни ничего не угрожает", - заверил дипломат. Однако покинуть борт они не могут до завершения всех процедур.

Британские власти уже посоветовали всем судам под флагами Соединенного королевства избегать маршрутов через Ормузский пролив.

Танкер Stena Impero дедвейтом 49 683 тонны построен в 2018 году. Судном оперируют компании Stena Bulk и Northern Marine Management.