Зеленский назвал приоритетом прекращение конфликта в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский сразу после окончания досрочных парламентских выборов 21 июля, в ходе которых его партия "Слуга народа" набрала более 40 процентов голосов, сделал ряд заявлений, сообщают украинские СМИ.

В частности, он заявил, что "для нас главные приоритеты - прекращение войны и возвращение наших пленных".

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков уже отметил в связи с этим, что у партии "есть желание сделать все, чтобы прекратить войну как можно скорее.

Также Зеленский сообщил, что процессы над коррупционерами, обещанные им во время предвыборной кампании, начнутся после того, как будет сформирован новый кабинет министров и назначен новый генпрокурор.

"Что касается посадок, мы занимаемся этим вопросом. Сейчас появится правительство, новый генпрокурор, которые будут работать над всеми обещаниями, которые я давал на протяжении своей предвыборной кампании".

Кроме того, Зеленский пообещал, что новая Рада примет закон об импичменте президента.

Что интересно, президент Украины, по его словам, готов дать интервью "любому СМИ, в том числе российскому".