Зеленский: Ни Тимошенко, ни Гройсман премьерами не будут

Президент Украины Владимир Зеленский перед голосованием на внеочередных парламентских выборах рассказал, кого он видит главой кабинета министров, которого предложит новой Верховной раде.

"Премьер-министр должен быть абсолютно профессиональным экономистом, который должен не иметь никакого политического решения - я бы очень хотел, чтобы это был абсолютно независимый человек, который никогда не был ни премьер-министром, ни спикером, ни лидером какой-либо фракции. Я вижу такого человека. Честно вам скажу - провожу уже консультации, разговариваю с некоторыми людьми", - сказал Зеленский на русском языке, что является нарушение одобряемого им закона "Об украинском языке как государственном". Он также добавил, что его позиция по этому поводу неизменна, хотя она ни не нравится "некоторым людям, которые идут сейчас в парламент, потому что они видят себя на этом месте".

Нужно пояснить, что ранее тонкие намеки на кресло премьер-министра озвучивали глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и действующий премьер Владимир Гройсман, также идущий на парламентские выборы во главе собственной партии "Украинская стратегия Гройсмана". Исходя из слов Зеленского, их обоих он в качестве главы правительства не видит категорически.

Между тем, за неделю до голосования американский экспертный совет Atlantic Council уже опубликовал шорт-лист украинских премьеров, вероятно, предложенных Зеленскому. Это бывший министр экономического развития Украины Айварас Абрамавичус, заместитель исполнительного директора МВФ на Украине Владислав Рашкован, руководители "Нафтогаза" Юрий Витренко и Андрей Коболев, и наконец - бывший министр финансов, а ныне глава украинского совбеза Александр Данилюк.