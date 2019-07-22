Новости

Рапиристки принесли России второе золото чемпионата мира 22:13
Александр Вучич: Сербия гордится близостью отношений с Россией 21:56
Политолог объяснил слова Турчинова об "уютном рабстве" 21:33
Путин поручил ввести мораторий на новые меры господдержки для нефтяников 21:33
Ozon отчитался перед Роскомнадзором об утечке данных 21:24
Проханов показал в Госдуме свой фильм 21:22
СМИ: Администрация Зеленского решила провести досрочные местные выборы 21:15
Вице-премьер Борисов провел встречу с главой МИД Индии Джайшанкаром 21:15
В столице Ингушетии выпустили кодекс этики молодежи 20:23
В Коми возбудили дело после схода с рельсов 23 вагонов с углем 19:57
На юге Петербурга ножом закололи женщину 19:12
В Сочи проверят видео, на котором женщина поит пивом ребенка 18:56
УАЗ опроверг информацию о переносе производства из Ульяновска 18:50
Загадочные фигуры пропавшей цивилизации признали подлинными 18:48
Более пятисот туристов не могут вылететь в Турцию из Шереметьево 18:46
Житель Кубани посадил на цепь своего маленького сына 18:45
Пять человек пострадали в конфликте на границе Киргизии и Таджикистана 18:40
Найден дом апостола Петра 18:38
На дне Балтики найден мир, погибший 10 тысяч лет назад 18:36
Медведчук объяснил, что говорит на русском в знак протеста 18:22
Гитарист "Кино" прокомментировал исполнение "Группы крови" Metallica 18:15
В Ленобласти обнаружили захоронение 69 бойцов советско-финской войны 17:49
Видео: актера из "Лары Крофт" пырнули ножом в живот на сцене 17:48
Австралийский пловец получил предупреждение FINA за инцидент с китайцем 17:33
Путин возглавил набсовет организации "Россия - страна возможностей" 17:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России вводят нормы ввоза цветов и фруктов в багаже
В России вводят нормы ввоза цветов и фруктов в багаже
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
Налоговый вычет теперь можно получить на любые лекарства
Налоговый вычет теперь можно получить на любые лекарства
22.07.2019 21:56
Рубрика: В мире

Александр Вучич: Сербия гордится близостью отношений с Россией

Текст: Александр Борисов
Посол РФ Александр Боцан-Харченко и президент Сербии Александр Вучич. Фото: Пресс-служба президента Сербии Посол РФ Александр Боцан-Харченко и президент Сербии Александр Вучич. Фото: Пресс-служба президента Сербии
Посол РФ Александр Боцан-Харченко и президент Сербии Александр Вучич. Фото: Пресс-служба президента Сербии

Посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко вручил в понедельник, 22 июля, верительные грамоты президенту Сербии Александру Вучичу и передал приглашение президента РФ Владимира Путина в Москву на 75-ю годовщину Победы 9 мая 2020 года.

Сербский лидер назвал большой честью назначение послом России в Сербии именно Александра Боцана-Харченко.  "Это свидетельствует о значении, которое президент России Владимир Путин придает нашей стране, нашей дружбе и желанию и дальше развивать наши связи", - подчеркнул политик.

Посол РФ в Сербии: Джуканович пошел стопами Порошенко

После мероприятия Александр Вучич написал в Twitter: "Сербия гордится тем, что имеет очень близкие отношения с Россией. Будем поддерживать еще более близкие отношения с РФ".

Между тем в сообщении пресс-службы сербского лидера говорится, что приглашение на 75-ю годовщину Победы "представляет огромную честь для него лично (президента Сербии) и для сербского народа, который страшно мучился под фашистским сапогом и который храбро ему противостоял вместе с русским народом и другими народами-борцами за свободу".

Нового российского посла глава сербского государства принял в Палате "Сербия", перед которой была расстелена красная ковровая дорожка и построен почетный караул.

Александр Вучич: Отставка Рамуша Харадиная – это политический трюк

Накануне своего прибытия в Сербию Александр Боцан-Харченко заявил, что стремление Запада вытеснить Россию с Балкан и предотвратить усиление ее влияния в регионе нелепо и контрпродуктивно. "Нелепы и контрпродуктивны попытки вытеснить Россию из региона и предотвратить усиление ее влияния в Сербии и других странах. Это уже возводится некоторыми кругами в ранг официальной задачи политики Запада на Балканах", - рассказал высокопоставленный дипломат в интервью РИА Новости.

В мире Европа Сербия Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин поручил ввести мораторий на новые меры господдержки для нефтяников
Кальян и электронные сигареты могут попасть под запрет
Чемезов: Более четверти продаваемой в России питьевой воды - подделка
В Коми возбудили дело после схода с рельсов 23 вагонов с углем
Названы самые трудолюбивые города России