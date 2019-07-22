Александр Вучич: Сербия гордится близостью отношений с Россией

Посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко вручил в понедельник, 22 июля, верительные грамоты президенту Сербии Александру Вучичу и передал приглашение президента РФ Владимира Путина в Москву на 75-ю годовщину Победы 9 мая 2020 года.

Сербский лидер назвал большой честью назначение послом России в Сербии именно Александра Боцана-Харченко. "Это свидетельствует о значении, которое президент России Владимир Путин придает нашей стране, нашей дружбе и желанию и дальше развивать наши связи", - подчеркнул политик.

После мероприятия Александр Вучич написал в Twitter: "Сербия гордится тем, что имеет очень близкие отношения с Россией. Будем поддерживать еще более близкие отношения с РФ".

Между тем в сообщении пресс-службы сербского лидера говорится, что приглашение на 75-ю годовщину Победы "представляет огромную честь для него лично (президента Сербии) и для сербского народа, который страшно мучился под фашистским сапогом и который храбро ему противостоял вместе с русским народом и другими народами-борцами за свободу".

Нового российского посла глава сербского государства принял в Палате "Сербия", перед которой была расстелена красная ковровая дорожка и построен почетный караул.

Накануне своего прибытия в Сербию Александр Боцан-Харченко заявил, что стремление Запада вытеснить Россию с Балкан и предотвратить усиление ее влияния в регионе нелепо и контрпродуктивно. "Нелепы и контрпродуктивны попытки вытеснить Россию из региона и предотвратить усиление ее влияния в Сербии и других странах. Это уже возводится некоторыми кругами в ранг официальной задачи политики Запада на Балканах", - рассказал высокопоставленный дипломат в интервью РИА Новости.