Американцы намерены высадиться на Луне и Марсе

Вице-президент США Майк Пенс в интервью телеканалу CBS заявил о том, что американцы в 2024 году намерены отправить астронавтов на Луну. Причем речь, по видимому, идет не о простой экспедиции, а о строительстве лунной обитаемой базы.

"На этот раз, когда мы полетим на Луну, это будет не просто визит - мы собираемся остаться", - сказал Пенс. Причем подобный шаг, по мысли вице-президента, станет всего лишь промежуточным в последующей отправке человека на Марс.

"Мы понимаем, что к тому времени, когда мы полетим на Марс - а американцы полетят на Марс, - нам нужно будет разработать новые технологии, новое оборудование и приобрести новый опыт, который мы можем получить лишь на Луне. И президент полностью поддерживает программу НАСА "Артемида". Это одна из причин, почему мы поставили цель возвратить американских астронавтов на Луну через пять лет и затем уже полететь на Марс", - заявил о далеко идущих планах по освоению космоса американский вице-президент. При этом он выразил уверенность в том, что полет человека на Марс состоится еще при "нашем поколении".

Вообще тема освоения Луны в последнее время в США говорят все чаще. Еще в декабре 2017 года Дональд Трамп заявил о необходимости возобновления экспедиций на спутник Земли, которые прекратились после полета космического корабля "Аполлон-17" в 1972 году. А уже в мае этого года американский президент перешел от слов к делу и выделил дополнительно 1,6 миллиарда долларов на освоение Луны и Марса. Новая программа получила название "Артемида" - в честь греческой богини Луны и сестры Аполлона.

Впрочем, в самих США в отношении целесообразности нового столь амбициозного и затратного проекта все чаще возникают сомнения. Например, профессор из университета Джорджа Вашингтона Амитая Этциони в своей статье для журнала National Interest утверждает, что выделяемые на лунную программу средства было бы разумнее потратить для земных нужд. Он вспоминает, что предыдущие американские экспедиции на Луну не привели к каким-то важным научным открытиям. А в качестве подтверждения своих слов он приводит слова Нобелевского лауреата Стивена Вайнберга: "крайне дорогостоящая программа полетов к Луне не принесла никакой научной ценности".

Вряд ли можно говорить и об увеличении престижа США за рубежом благодаря лунным программам, ведь программа "Аполлон" лишь на короткое время воодушевила отдельную часть американского населения. А согласно приводимой Этциони статистике, большая часть граждан не уделяла исследованиям Луны пристального внимания.

Вызывает вопросы у ученого и предполагаемая в последующем отправка астронавтов на Марс. Ведь наука пока так и не нашла способ защитить космонавтов от долгого и интенсивного воздействия радиации, ожидающего их во время полета, и вряд ли освоение Луны поможет решить эту проблему.

И все же еще больше вопросов, чем сама целесообразность столь затратного проекта, у экспертов вызывают слишком сжатые сроки, отведенные НАСА на реализацию. Ведь речь идет о том, что за пять лет предстоит не только спроектировать саму обитаемую базу на Луне, но также создать и испытать ракету-носитель.

Как бы то ни было, желание возродить и развить космическую программу Трампа может быть объяснено и недавними успехами, которых добились в освоении Луны главные конкуренты нынешней администрации США - китайцы. В январе этого года Китай впервые в мире осуществил посадку собственной станции "Чанъэ-4" с луноходом "Юйту-2" на обратной стороне спутника Земли, а затем и вовсе заявил о намерении осуществить пилотируемый запуск к Луне.