Федеральный конституционный закон от 18 июля 2019 г. N 2-ФКЗ "О внесении изменений в Федеральный конституционный закон "Об арбитражных судах в Российской Федерации"

Одобрен Государственной Думой 26 июня 2019 года

Одобрен Советом Федерации 10 июля 2019 года

Статья 1

Внести в Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 года N 1-ФКЗ "Об арбитражных судах в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 18, ст. 1589; 2003, N 27, ст. 2699; 2011, N 50, ст. 7334; 2014, N 23, ст. 2921) следующие изменения:

1) в абзаце первом статьи 5 слова "подведомственных им споров" заменить словами "споров, отнесенных к их компетенции,";

2) в подпункте 1 статьи 36 слово "подведомственные" заменить словом "подсудные";

3) в пункте 4 статьи 40 слово "подведомственные" заменить словом "подсудные".

Статья 2

Настоящий Федеральный конституционный закон вступает в силу со дня начала деятельности кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции, определяемого в соответствии с частью 3 статьи 7 Федерального конституционного закона от 29 июля 2018 года N 1-ФКЗ "О внесении изменений в Федеральный конституционный закон "О судебной системе Российской Федерации" и отдельные федеральные конституционные законы в связи с созданием кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции".

Президент Российской Федерации В. Путин