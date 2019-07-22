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22.07.2019 12:03
Рубрика: Спорт

Аршавин станет персонажем видеоигры

Текст: Дмитрий Ключевский

Представители видеоигровой компании Konami объявили о том, что персонаж экс-футболиста, а ныне советника гендиректора по молодежному футболу питерского "Зенита", Андрея Аршавина появится в игре Pro Evolution Soccer 2020 (PES). Разработчики сообщили об этом в Санкт-Петербурге на ежегодном фестивале VK Fest.

Андрею Аршавину закрыли выезд за границу

Таким образом, Аршавин стал 14-й легендой будущего футбольного симулятора. Кроме него в этот список попали такие звезды мирового футбола как Диего Марадона, Дэвид Бэкхем, Йохан Кройф, Оливер Кан, Хидетоши Наката, Парк Джи Сун, Ромарио, Павел Недвед, Патрик Виера, Лотар Маттеус, Габриэль Батистута, Рональдиньо и Франческо Тотти.

Андрей Аршавин известен болельщикам по выступлениям за "Зенит", лондонский "Арсенал", "Кубань" и "Кайрат". В активе футболиста 135 голов и 179 результативных передач в 604 матчах на профессиональном уровне.

Релиз Pro Evolution Soccer 2020 назначен на 10 октября 2019 года. На обложке обычного издания будет представлен форвард "Барселоны" Лионель Месси, а на обложке Legends Edition - Рональдиньо.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Андрей Аршавин
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