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22.07.2019 11:45
Рубрика: Культура

Автору бессмертных песен к диснеевским хитам исполнилось 70 лет

Текст: Валерий Кичин
Любители серьезной музыки ходят в театр на композитора - слушать Верди или Пуччини. В концертный зал - слушать Бетховена или Шопена. В кино знатоки ходят на режиссера. В случае с Аланом Менкеном ходят в кино на автора музыки.
Фото: EPA/ SERGEI ILNITSKY Фото: EPA/ SERGEI ILNITSKY
Фото: EPA/ SERGEI ILNITSKY

Менкен - знак качества, гарантия, что на душе будет хорошо. "Красавица и Чудовище", "Покахонтас", "Аладдин", "Горбун из Нотр-Дам", "Зачарованная". "Русалочка", "Геркулес" - музыка в этих фильмах играет первую скрипку, она едва ли не важнее сюжета. Ее первых звуков достаточно, чтобы душа запела.

Фото: Валентина Мастюкова/ТАСС
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Ведь мало кто умеет так нежно окунуть нас в сказку - прекрасную, волшебную, полную добра и любви.

Может быть, потому, что увлечение музыкальным сочинительством для Менкена началось в раннем детстве, когда в четыре года он впервые сел за фортепиано: парнишке задавали играть Бетховена, и он исправно играл, но свои импровизации. Он думал, что делал вид для родителей, а на самом деле сочинял. И музыка для него сразу соединилась с любимыми сказками и фантазией.

Его мама Джуди была актрисой на Бродвее, его папа Норман - потомственным стоматологом, который в свободное от выдирания зубов время играл на фортепиано буги и посещал бродвейские мюзиклы. Дом был полон музыки, и, казалось, именно в ней призвание Алана. Но он пошел по стопам папы и чуть не стал еще одним стоматологом этой семьи. В университете изучал антропологию, психологию, пока не занялся музыковедением. Чтобы заработать, аккомпанировал в балетном классе, написал для него рок-балет "Дети мира", там и нашел будущую супругу. А первым большим успехом стал мюзикл "Маленький магазинчик ужасов", который с его музыкой поставил нью-йоркский театр "Орфей" по нашумевшему фильму Роджера Кормана и играл с переполненным залом в течение пяти лет - для офф-Бродвея это рекорд.

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После такого триумфа для композитора открылись двери голливудской студии Уолта Диснея. И там с фильма "Русалочка" и премий "Грэмми" за песню Under the Sea, "Золотой глобус" и "Оскар" за весь саундтрек началась его блестящая карьера.

Менкен не балуется рок-ритмами, не пишет попсу. Работает в стиле великого американского музыкального мейнстрима - симфоджазового, мелодичного, по настроению чаще всего раздумчивого, в балладном стиле или светлого и нежного, продолжая традиции таких титанов, как Джордж Гершвин, Ирвин Берлин, Ричард Роджерс, Коул Портер.

Фото: kinopoisk.ru
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Но в отличие от них на Бродвее Менкена не признавали очень долго. Пока студия Диснея не стала переносить свои самые успешные сюжеты на бродвейскую сцену, и публика не зашлась от восторга. Так возникли сценические варианты "Русалочки", "Красавицы и Чудовища", театральный мюзикл "Действуй, сестра!", потом тоже ставший кинофильмом. В 2008 году в Москве театральная компания Stage Entertainment представила русскую версию "Красавицы и Чудовища" - она шла несколько лет с непреходящим успехом.

В свои семьдесят Менкен по-прежнему бодр, полон фантазий и оптимизма. Он - признанный классик и один из самых любимых в мире кинокомпозиторов. Его мелодии можно слушать бесконечно, снова и снова улыбаясь, - в них доброта, свет, любовь и обязательно юмор.

Семь самых кассовых киномюзиклов Алана Менкена

По данным интернет-портала IMDb, фильм "Красавица и Чудовище" с музыкой Алана Менкена возглавляет список самых кассовых мюзиклов всех времен (более 504 миллионов долларов). На 3-м месте - "Аладдин" (325 млн), на 27-м - "Покахонтас" (142 млн), на 31-м - "Зачарованная" (128 млн), на 35-м - "Русалочка" (112 млн), на 42-м - "Горбун из Нотр-Дам" (101 млн), на 43-м - "Геркулес" (99,5 млн).

Семь лучших саундтреков Алана Менкена (выбор автора):

1. Be Our Guest ("Красавица и Чудовище") - очаровательная стилизация под французское кабаре: челядь зачарованного замка, обращенная в посуду и мебель, устраивает Красавице королевский прием.

2. No one's slick as Gaston ("Красавица и Чудовище") - песня хвастливого и трусливого Гастона - самовлюбленного павлина, уверенного, что все девушки мира у его ног.

3. Beauty and the Beast ("Красавица и Чудовище") - песня пробуждающейся любви: это чудовище совсем не прекрасный принц, но что-то в нем есть!

4. Kiss The Girl ("Русалочка") - песня робкой любви: морская живность учит нерешительного героя, как нужно открыть девушке свои чувства. Снова фирменный юмор в музыке и в пластике.

5. Практически вся музыка к фильму "Аладдин" - восхитительная, остроумно инструментованная восточная сюита с вдохновенной "Wedding Song"; ее всю можно исполнять отдельно в концертах.

6. The Bells of Notre Dame ("Горбун из Нотр-Дам") - еще одна "французская" стилизация, сюита, включающая и соло, и хоры, и звуки знаменитой звонницы, где служил несчастный Квазимодо.

7. Someday ("Горбун из Нотр-Дам") - снова вариант "Красавицы и Чудовища", на этот раз более сумрачный, драматичный и проникновенный. Песня Эсмеральды, которая не вошла в окончательный монтаж картины и звучит только на финальных титрах.

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