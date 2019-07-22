Бэйл может стать самым высокооплачиваемым футболистом мира

Китайский клуб "Бейцзин Гуоань" предложил полузащитнику мадридского "Реала" Гарету Бэйлу контракт с зарплатой в миллион фунтов стерлингов в неделю. В случае переезда в Китай, Бэйл станет самым высокооплачиваемым футболистом мира.

После того, как главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан объявил, что Бэйл покинет команду, футболист начала получать предложения от клубов, готовых потратиться на его приобретение. И самое любопытное предложение поступило из Китая.

Клуб "Бейцзин Гуоань готов сделать валлийца самым высокооплачиваетмым футболистом мира. Как сообщает The Sun, клуб готов предложить игроку рекордную зарплату - один миллион фунтов стерлингов в неделю. Столько в футболе не получал еще никто.

Для сравнения за неделю игры за "Барселону" лучший футболист мира Лионель Месси получает около 900 тысяч фунтов стерлингов. А сам Бэйл в "Реале" зарабатывает сейчас примерно 600 тысяч фунтов.

Трансферное окно в Китае закрывается 31 июля. Так что остается немного подождать и тогда станет ясно - согласится ли Бэйл на рекордное предложение.