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22.07.2019 07:01
Рубрика: Спорт

Бэйл может стать самым высокооплачиваемым футболистом мира

Текст: Максим Домчев
Фото: AP Photo/Bernat Armangue Фото: AP Photo/Bernat Armangue
Фото: AP Photo/Bernat Armangue

Китайский клуб "Бейцзин Гуоань" предложил полузащитнику мадридского "Реала" Гарету Бэйлу контракт с зарплатой в миллион фунтов стерлингов в неделю. В случае переезда в Китай, Бэйл станет самым высокооплачиваемым футболистом мира.

Агент Бэйла назвал позором слова Зидана о футболисте

После того, как главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан объявил, что Бэйл покинет команду, футболист начала получать предложения от клубов, готовых потратиться на его приобретение. И самое любопытное предложение поступило из Китая.

Клуб "Бейцзин Гуоань готов сделать валлийца самым высокооплачиваетмым футболистом мира. Как сообщает The Sun, клуб готов предложить игроку рекордную зарплату - один миллион фунтов стерлингов в неделю. Столько в футболе не получал еще никто.

Для сравнения за неделю игры за "Барселону" лучший футболист мира Лионель Месси получает около 900 тысяч фунтов стерлингов. А сам Бэйл в "Реале" зарабатывает сейчас примерно 600 тысяч фунтов.

Трансферное окно в Китае закрывается 31 июля. Так что остается немного подождать и тогда станет ясно - согласится ли Бэйл на рекордное предложение.

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