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22.07.2019 19:10
Рубрика: В мире

Может дело дойти до ракет

Британия приступила к замораживанию иранских активов
Текст: Константин Волков
Российская газета - Федеральный выпуск № 159(7917)
В Британии состоялось экстренное заседание правительственного комитета по чрезвычайным ситуациям Cobra. Главным вопросом на нем стала безопасность судоходства через Ормузский пролив, где проходит единственный путь экспорта нефти и газа с месторождений Персидского залива. При этом, как заявил глава британской дипломатии Джереми Хант после консультаций с немецкими и французскими коллегами, "надо избегать любой эскалации напряженности". Впрочем, британская сторона уже начала заморозку иранских активов.

В понедельник министерство информации (госбезопасность ИРИ) объявило, что задержало в Иране 17 человек, работавших на ЦРУ. Взаимодействие между иранскими шпионами и их кураторами из американской разведки проходило, по словам иранской стороны, на научных конференциях в разных частях света. А шпионское оборудование и поддельные документы американцы оставляли в тайниках в парках и в горах, тайники были сделаны в виде камней.

Какие-то перестрелки, запуск пары ракет в Ормузском проливе - такое при неблагоприятном раскладе случиться может, но не более

Согласно версии иранской контрразведки, "поскольку США неохотно выдает визы иранцам, то некоторые граждане ИРИ соглашаются стать шпионами в обмен на американскую визу, на обещания помощи в трудоустройстве в США и посулы медицинской помощи".

К чему может привести дальнейшее противостояние Ирана и Запада? Как считает руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций профессор Алексей Малашенко, никакой войны ждать не стоит. "Идет большая и довольно противная игра, - считает Малашенко. - Военного столкновения не будет, потому что это слишком опасно, и это станет как раз такой войной, в которой не будет победителей.

МИД: Встреча пятерки по Ирану может пройти в Вене в конце июля

Какие-то перестрелки, запуск пары ракет в Ормузском проливе - такое при неблагоприятном раскладе случиться может, но не более. А от нынешнего противостояния выигрывает Иран, который имеет возможность показать всему миру свою гордую позицию в противостоянии с Западом, и выигрывает Трамп, позиционирующий себя как защитник западных ценностей.

Более того, все понимают, что от Ирана как такового угроза не исходит. Тегеран стремится существовать в международной системе отношений. Другое дело, что расшатывание мировой системы безопасности, связанное со скандалами вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной проблеме и выхода из Соглашения Америки вызывает опасные тенденции, которыми могут воспользоваться экстремисты".

В мире Европа Великобритания В мире Ближний Восток Иран
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