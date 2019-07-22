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22.07.2019 07:55
Рубрика: В мире

Бывший украинский дипломат рассказал, что станет "могилой" Зеленского

Текст: Сергей Новиков
Фото: Архип Верещагин/ТАСС Фото: Архип Верещагин/ТАСС
Фото: Архип Верещагин/ТАСС

В случае, если премьер-министром Украины станет политик, нацеленный на сотрудничество с МВФ, то это станет "могилой" политической силы президента страны Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин, выступая в в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, одним из кандидатов на должность премьер-министра является заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова, которая лоббирует "кабальные" интересы МВФ.

Фото: AP Photo
На Украине прошли досрочные парламентские выборы

"Я вас предупреждаю: если у вас премьер-министром будет Рожкова, то мы, как оппозиция, этими тремя буквами "МВФ" вас просто уничтожим. Потому что вы будете абсолютно уникальным примером, когда на волне тотального, бессовестного, абсолютно безграничного и нечестного популизма к власти приводят представителей абсолютного финансового интернационала, которых эти избиратели, склонные к популизму, больше всего ненавидят", - сказал Волошин.

Кроме того, Волошин подчеркнул, что если на Украине будет продолжаться курс на сотрудничество с МВФ, то люди отвернутся от Зеленского и это будет его "могилой".

"Эти три буквы "МВФ" станут могилой вашего политического рейтинга и вашей политической силы, потому что ничего принципиально хорошего в восприятии простых людей, проголосовавших за Украину, МВФ в страну не принес", - предостерег действующего президента бывший дипломат.

Волошин также напомнил, что Зеленский на недавних переговорах с МВФ анонсировал открытие рынка земли на Украине, что означает распродажу украинских земель западным компаниям. Именно поэтому, по его мнению, украинский президент и намекает на досрочные местные выборы, чтобы эффективнее и быстрее продать пахотные земли.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
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