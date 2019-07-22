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22.07.2019 10:41
Рубрика: В мире

Бывший украинский министр рассказал, как Гройсман подставил Зеленского

Текст: Сергей Новиков

Бывший министр ЖКХ Украины и экс-депутат Верховной рады Александр Попов заявил, что правительство страны во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом своей антинародной политикой подставило главу государства Владимира Зеленского.

Фото: РИА Новости
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"Политика, которую проводит сегодняшнее правительство, - антинародная. Это не в интересах нашей страны, и подтверждением тому я бы хотел привести как итог полугодия огромное невыполнение бюджета. По оценкам некоторых специалистов, это около 100 миллиардов (гривен, около четырех миллиардов долларов - Прим. ред.)", - заявил политик в эфире телеканала NEWSONE.

Попов напомнил, что новому правительству придется вернуть долги уже осенью, что может привести к кризису в стране.

"С точки зрения президента он не только это должен был спрогнозировать, увидеть, извините за грубое выражение, подставу ему и будущему правительству, которое придет осенью. Потому что невыполненный бюджет, и эти 200-300 миллиардов, которые инвесторы заберут, сделают огромную дыру в нашем бюджете осенью", - подчеркнул экс-министр.

Он считает, что подобная политика уходящего правительства может привести к тому, что жители Украины останутся без зарплат, энергоносителей и социальных гарантий.

По мнению бывшего депутата, Зеленский не отреагировал на данную ситуацию должным образом, в том числе в связи с тем, что в его администрации нет специалистов должного уровня, которые бы могли адекватно оценить сложившуюся ситуацию.

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"Я не вижу в окружении президента людей, которые бы определили серьезную экономическую политику, имели бы серьезную экономическую программу нашей страны с реагированием на кризисные моменты, которые на сегодняшний день сложились в разных отраслях нашей экономики", - резюмировал Попов и призвал Зеленского прислушаться к "патриотически настроенным специалистам, желающим вывести страну из кризиса".

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
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