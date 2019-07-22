Чемезов: Более четверти продаваемой в России питьевой воды - подделка

Питьевая вода - самая подделываемая в России продукция. Об этом, представляя годовой отчет президенту Владимиру Путину, рассказал глава Ростеха Сергей Чемезов.

"Процент фальсификата составляет от 25 до 30%, это в среднем по России, а в некоторых регионах и до 80%", - сообщил он. Решить эту проблему поможет маркировка питьевой воды, уверен Чемезов.

Он также рассказал президенту, что к концу года завершится работа по маркировке молочной продукции. В этой сфере также много некачественной продукции, добавил глава Ростеха.