Чемезов рассказал Путину о новой вакцине от гриппа

Компания "Ростех" провела большую работу по созданию новых современных вакцин. И уже этой осенью можно будет привиться новой вакциной от гриппа.

"Мы завершили регистрацию четырехвалентной вакцины от гриппа. Впервые в России произведена эта вакцина", - рассказал глава "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с Владимиром Путиным.

Вакцина была создана микробиологами госкорпорации. "Сегодня мы производим эту вакцину с самого начала, с нулевого цикла - от антигена до выпуска уже готовой продукции", - пояснил Чемезов.

Напомним, ВОЗ рекомендовала к применению четырехвалентные вакцины в 2017 году. Сейчас около 70% вакцин от гриппа, применяемых в США, - четырехвалентные, в Японии - до 100%.