Что будет с бюджетными местами в вузах? Поменяется ли схема их распределения? Каким специальностям в будущем дадут "зеленый коридор"? Эти вопросы обсуждали вчера на заседании думского Комитета по образованию и науке.

Доступность высшего образования и возможность учиться бесплатно, бесспорно, одна из самых горячих и обсуждаемых тем. Вспомним, какой шум поднялся, когда в конце июня в некоторых СМИ появилась информация о том, что к 2024 году бюджетный набор сократится на 17 процентов, а число абитуриентов вырастет на 15 процентов. Якобы конкурс в вузы с нынешних условных 1,4 человека на место в среднем вырастет почти до 2 человек!

У школьников и родителей началась паника. Успокоил президент Владимир Путин, который четко заявил: сокращения бюджетных мест не будет.

Заместитель министра науки и высшего образования Марина Боровская, выступая вчера на заседании, в первую очередь подчеркнула, что при формировании и распределении контрольных цифр приема главная задача ведомства - сохранить доступность высшего образования для выпускников школ. Эта планка - 57 процентов. Другими словами, на каждые 57 выпускников приходится 100 бюджетных мест. Такой уровень сохраняется последние шесть лет.

Сегодня в Законе об образовании закреплено: на 10 тысяч молодых людей в возрасте от 17 до 30 лет должно быть 800 бесплатных мест в вузах

Нужно ли менять формулу, закрепленную в Законе об образовании? Сегодня на 10 тысяч молодых людей в возрасте от 17 до 30 лет должно быть 800 бесплатных мест в вузах. Но среди абитуриентов больше всего молодых людей от 17 до 21 года. По прогнозам Росстата, именно эта группа начнет увеличиваться в ближайшее время - скажется выход из демографической ямы 1990-х. Именно таких ребят к 2024 году станет больше на 15 процентов. И для них это создаст повышенный спрос на места в вузах. Но на общий объем цифр приема влиять не должно.

По словам Боровской, намечается явная тенденция: большая часть девятиклассников выбирает среднее профобразование. И в вуз они пойдут уже из колледжей и техникумов через те же два года, что и выпускники 11-х классов. А на этапе формирования контрольных цифр их не видно.

Замминистра показала график, на котором видно, как меняется объем гарантий по доступности высшего образования с 2015 по 2024 год. Если в 2015 году бюджет обеспечивал почти 405 тысяч мест в вузах, то к 2024 году - до 438 тысяч.

- Количество бюджетных мест будет расти в пропорции с ростом когорты молодых людей в возрасте от 17 до 30 лет, - замечает ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. - Да, есть закон: 800 бюджетных мест на каждые 10 тысяч населения этого возраста. Но имеет смысл и вариант прозвучавший сегодня - расширить число мест за счет изменения методики расчета: уточнить параметры госгарантии из расчета 500 мест на каждые 10 тысяч человек в возрасте 17- 21 года. Ведь именно это - самый актуальный для поступления в вуз возраст. Конечно, оставить часть мест для более старшего поколения, для тех, кто в силу обстоятельств идет после школы работать, а потом приходит в вуз. Но их доля невелика. Главное - правильно организовать бюджетные места.

По словам Кузьминова, сегодня до четверти этих мест нередко занимают явные троечники. Во всем мире люди с такими результатами рискуют за свой счёт.

Первый заместитель председателя думского Комитета по образованию и науке Олег Смолин спросил у замминистра, как распределяются контрольные цифры приема на бюджет между вузами? Оказывается, далеко не всем даже в ректорской среде понятно, как это происходит. Почему одним дают много, другим мало. Почему, например, в этом году даже в МГУ на некоторых направлениях бюджетные места стремятся к нулю.

По словам президента Ассоциации негосударственных вузов ректора Российского нового университета Владимира Зернова, сам механизм распределения контрольных цифр бюджетного приема весьма непрозрачен. "На мой взгляд, было бы правильно распределять бюджетные места по результатам рейтингов, учитывающих широкий набор показателей, - сказал Зернов корреспонденту "РГ".

Методика распределения бюджетных мест учитывает потенциал, возможности вузов и региональные особенности, - пояснила коллегам Марина Боровская. Но признала: порой методика "сбоит". Из-за этого ежегодно часть бюджетных мест, предложенных вузам, возвращается назад, то есть в университетах на этих направлениях недобор.

- Мы хотим поменять подход к распределению контрольных цифр приема, - подчеркнула Боровская. - Уже создана рабочая группа - будем обсуждать новую методику, где, в том числе, повышается роль региональных особенностей. Сейчас около 28 процентов молодых людей не находит себе рабочих мест. И это тоже отчасти вина неверного распределения мест по вузам.

Мнение

Александр Шестаков, ректор Южно-Уральского государственного университета:

- Сегодня, учитывая важность задач цифровой индустрии и развития искусственного интеллекта, нужно в первую очередь увеличить количество бюджетных мест, связанных с информационными технологиями. Но и о гуманитарных направлениях нужно подумать. Некоторое увеличение бюджетных нужно и здесь, во всяком случае, для региональных ведущих университетов. Во-первых, гуманитарные направления востребованы - очень высокий проходной балл. А во-вторых, это требование времени. Если разруха будет в мозгах, то информационные технологии тоже будут плохо работать.

Виктор Кокшаров, ректор Уральского федерального университета:

- Сохранение доступности высшего образования - исключительно важная тема. Сеть ведущих университетов страны позволяет талантливым ребятам получать образование мирового класса в любом федеральном округе, совсем не обязательно переезжать в столицы. При этом важно, чтобы учитывалась и региональная специфика. Так, с учетом потребностей Среднего Урала в IT-кадрах и перевода производства на "рельсы" цифровой экономики, наш университет подал заявку на 400 дополнительных бюджетных мест по направлениям информационных технологий. Уже сейчас каждый шестой наш студент осваивает направление, так или иначе связанное с этой сферой, но актуальность подготовки ребят в области информационной безопасности, прикладной информатики и смежных остается крайне высокой.

Андрей Фалалеев, и. о. ректора Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского.

- Общее количество бюджетных мест - социальное обязательство государства по доступности образования. Другой вопрос - распределение этих мест по направлениям подготовки. Регулирование этих цифр государством имеет смысл, если оно берет ответственность за трудоустройство выпускников. Сейчас в сфере бюджетного регулирования - образование, медицина, военные специальности. Власти совершенно точно могут прогнозировать развитие этих отраслей. А как быть с остальными сферами, которые находятся, так скажем, в рыночных отношениях? Здесь государство может только реагировать на изменения. Спланировать тут что-то с горизонтом в 4-5 лет, практически невозможно. Поэтому ответственность за трудоустройство в этих сферах ложится исключительно на самих выпускников. А раз так, надо давать именно им полномочия по прогнозированию рынков труда будущего и своего места на этих рынках.

Вадим Петров, проректор по учебной работе НИТУ "МИСиС":

- Сейчас формируется новая система контрольных цифр приема по группам направлений подготовки и по университетам. В ней должны быть отражены современные реалии - группа ведущих университетов с высокой репутацией (вузы-участники Проекта 5-100, Национальные исследовательские университеты) и их роль в подготовке кадров. Эти вузы должны получить преимущество в конкурсе по распределению бюджетных мест, особенно в магистратуре и аспирантуре: ведь именно они внедряют инновации в образовании и гарантируют высокий уровень подготовки. Кроме того, на базе ведущих вузов ведутся основные прорывные научные исследования, сформирована научная инфраструктура мирового уровня.

Новая модель должна учитывать и кадровые потребности регионов, а те, в свою очередь, - гарантировать трудоустройство и зарплату не ниже средней по региону.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"