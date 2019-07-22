Минсельхоз разработал законопроект об экологически чистых продуктах. Предлагается разрешить использование в "экологически чистой" продукции химических веществ. Но примут ли такую продукцию в Европе и как это может повлиять на развитие российского рынка органики?

Законопроект об экологически чистой продукции был разработан очень оперативно. В феврале 2019 года в послании Федеральному Собранию правительству было предложено создать защищенный бренд отечественной чистой "зеленой" продукции. Отмечалась важность развития производства экологически чистой продукции, которая бы шла на экспорт.

Весь сельскохозяйственный сектор воспринимал эти рекомендации как относящиеся именно к органическому производству и ни к какому иному. Но появился законопроект, по сути, о новом секторе сельского хозяйства.

В законопроекте говорится, что "экологически чистая продукция - сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие, произведенные в массовом количестве по современным агро- и промышленным технологиям с применением ограниченной группы безопасных для человека и окружающей среды удобрений и других агрохимикатов, средств защиты растений, кормов, кормовых и пищевых добавок". То есть предполагается, что в таком продукте возможно применение "безопасных для человека и окружающей среды удобрений и других агрохимикатов, средств защиты растений, в том числе химических, стимуляторов роста растений, стимуляторов роста и откорма животных, кормов и кормовых добавок", а также "пищевых добавок, технологических вспомогательных средств, ароматизаторов, усилителей вкуса".

Кстати, стандартов таких нет - есть стандарты производства органики. Что же получается: что под новый рынок экологически чистой продукции будут создавать и новые стандарты, а еще - новую маркировку, реестр производителей такой "чистой", а на самом деле напичканной химией продукции? Кроме того, сложно назвать, кто в России будет способен с точностью западных лабораторий определять количество химических веществ в продукции - то есть базу таких лабораторий тоже надо создавать.

Текст законопроекта уже даже опубликован, и он вызвал у представителей сектора удивление. Получается, он во многих местах просто скопирован с текста закона об органике, над которым его составители работали годами? Поменялись, похоже, лишь термины.

Таким образом, новый законопроект идет вразрез с устойчивыми мировыми тенденциями

Кому же выгоден этот законопроект? На этот простой вопрос напрашивается простой ответ - производителям химии, удобрений, которые и будут использоваться в производстве экологически чистой продукции. И в итоге в вышеназванной продукции будет снова использоваться химия, как и в обычном индустриальном сельском хозяйстве. Так в чем тогда разница между продукцией интенсивного сельского хозяйства и органикой, за которую представители органического сообщества, защищающие экологию и здоровье населения, бьются годами?

Конечно, органика, которой, по сути, этим законом противопоставляется экологически чистая продукция, все равно найдет своего покупателя, осознанные приверженцы здорового образа жизни и правильного питания целенаправленно покупают именно органику. Но, к сожалению, находятся силы, которые пытаются помешать развитию сегмента органики в России - может быть, и случайно, от незнания, а может быть, и умышленно. Пока производителей органики в России и так немного, а новый закон может помешать появлению новых органических компаний, из-за путаницы на рынке уже имеющиеся органические производители скорее всего перенаправят свои усилия на экспорт, а развитие внутреннего рынка застопорится.

Принципы органического земледелия, как известно, запрещают использование в производстве любой химии, удобрений, добавок, антибиотиков и так далее. Российское органическое производство обязано следовать эти принципам. Органические производители - в России, как и за рубежом - обязаны работать по требованиям Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO). Кроме того, российские производители органики работают в рамках трех стандартов. Это национальные стандарты "Термины и определения" и "Правила сертификации продукции", а также "Межгосударственный стандарт по производству, маркировке и переработке органической продукции", который сейчас согласовывается с Международной федерацией экологического сельскохозяйственного движения (IFOAM). Новый законопроект может привести к ступору в этой работе. И это не просто откладывание взаимопризнания органических рынков России и других стран на более поздние сроки.

Производители органики бьют тревогу: возникли серьезные риски для сектора. Выходит, что экологически чистой будет считаться та продукция, которая произведена с использованием химических удобрений. Но в Европе термины "органик", "эко", "био" обозначают законодательно одну и ту же продукцию - органическую. В ней невозможно применение химических веществ. Таким образом, если из России будет поставляться экологически чистая продукция, которую в Европе будут автоматически воспринимать как органическую, и при этом в ней и в ее производстве будет применяться химия, это подорвет и имидж российской органики, и имидж России в целом. "Россия сливает нам "химическую" еду под видом органики", - вот какова будет реакция зарубежных стран. Путь нашей по-настоящему чистой органики на экспорт будет закрыт. А "экологически чистый" продукт, в котором будет использоваться химия, на целевых экспортных рынках не будет конкурентоспособен.

Кроме того, создание новых терминов окончательно запутает российского потребителя, который только начал разбираться и осваивать органическую продукцию, и информационная и просветительская работа в этом направлении все еще требует огромных усилий. Ретейлу тоже будет нелегко разобраться, можно ли ставить органику и "экопродукцию" с химией на одну полку и является ли это вообще одним и тем же.

Таким образом, новый законопроект идет вразрез с мировыми тенденциями. Фактически он искусственно создает конкуренцию между органикой и экологически чистыми (читай "индустриальными") продуктами и может нанести вред на фоне вступления в силу российского закона об органическом земледелии. Обеспечить его соблюдение будет крайне сложно с учетом параллельного внедрения новых терминов и понятий. Если новый законопроект будет принят, возможности дальнейшего развития органического земледелия в России искусственно сужаются.